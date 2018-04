Eigentlich wollte Sylvie Meis im kommenden Sommer heiraten. Acht Monate lang war die Moderatorin mit Charbel Aouad, einem Geschäftsmann aus Dubai, zusammen - im April vergangenen Jahres machte er ihr in einem Hamburger Luxushotel einen Heiratsantrag. Sie sagte "Ja", postete ein Foto ihres Verlobungsringes auf Instagram. Doch nur wenige Monate später war die Beziehung am Ende. Die Entfernung sei einfach zu groß gewesen, sagte die 39-Jährige Anfang des Jahres gegenüber der "Gala". Und offenbarte, wieso es für sie schwierig sei, über einen längeren Zeitraum eine Partnerschaft in der Öffentlichkeit zu führen.

Sylvie Meis macht romantischen Kurzurlaub in Paris

"Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass der nächste Mann, mit dem ich ausgehe, der nächste Ehemann sein muss. Nur, damit er akzeptiert wird", sagte sie der Zeitschrift. Heute ist die Niederländerin wieder glücklich. Über die Ostertage reiste Meis nach Paris. Allein war sie auf dem Kurztrip allerdings nicht. An ihrer Seite: Sander Klieverik. Die beiden schlenderten durch die Stadt, küssten sich. Er fotografierte sie vor einem Karussell - das Bild postete Meis anschließend auf Instagram.





Ihr Neuer ist Arzt

Der 32-Jährige ist genau wie Meis gebürtiger Niederländer, wohnt allerdings in Hamburg. In ihrer Wahlheimatstadt macht der Dermatologe gerade seine Facharztausbildung in einer Klinik. An der Entfernung scheitert die junge Beziehung also schon mal nicht. Mit seinen dunklen Locken erinnert Klieverik stark an Patrick Dempsey, der als Dr. Derek Shepherd in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" den Spitznamen "Doctor McDreamy" bekam.



Erst vor Kurzem wurden Meis und Klieverik gemeinsam mit Freunden in einem Hamburger Restaurant gesehen. Auch dort kuschelten sie miteinander, küssten sich und scherten sich nicht um die neugierigen Blicke. "Wir daten, haben Spaß, und lernen uns kennen", gab Meis jetzt gegenüber der "Gala" zu. Festlegen wolle sich die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin aber nicht. "Ich date eben", sagte sie.