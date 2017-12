Sylvie Meis wieder Single. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und zitiert das Management der Moderatorin: "Sylvie Meis und Charbel Aouad haben uns gebeten, Sie darüber zu informieren, dass sie sich bereits vor einigen Monaten getrennt haben", heißt es in der Mitteilung. Nach Informationen der Zeitung sei bereits im Oktober Schluss gewesen.

Kennengelernt hatten sich die 39-Jährige und der arabische Geschäftsmann vor drei Jahren. Im vergangenen April, am Vorabend von Meis' 39. Geburtstag, hatten sie sich verlobt. Doch aus der geplanten Hochzeit wird nun nichts. Was sind die Gründe für die Trennung?



Sylvie Meis und Charbel Aouad hatten keinen gemeinsamen Wohnsitz

"So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde", heißt es in der Mitteilung lapidar. Meis wohnte weiterhin in Hamburg, während Aouad seinen Lebensmittelpunkt in Dubai hatte. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Trennung wollte das Paar zunächst nicht machen.



"Ich bin ein positiver Mensch. Jetzt freue ich mich, mit meinen engsten Freunden ein wenig Ruhe im Urlaub zu finden", sagte Meis der "Bild". Ihrem Instagram-Account zufolge befindet sie sich auf dem Weg nach Miami, postete vom Flughafen Zürich eine Mitteilung mit den Worten "Take me to Miami" und dem Hashtag #ichbindannmalweg. Informationen zu ihrer Trennung gab Meis auf Instagram nicht bekannt.

Sylvie Meis für "Supertalent" im Gespräch

Die Moderatorin war bis 2013 mit dem Fußballspieler und ehemaligen HSV-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Beide haben einen gemeinsamen Sohn, Damian, 11. Van der Vaart ist inzwischen wieder glücklich liiert und ist für seine Liebe, die dänische Handballspielerin Estavana Polman nach Dänemark gezogen. Im Januar bekam das Paar ein Töchterchen.

Die neue große Liebe bleibt Sylvie Meis verwehrt, dafür soll es angeblich beruflich wieder rund laufen. Nachdem sie Ende November nach sieben Jahren die Moderation der TV-Show "Let's dance" abgeben musste, soll Dieter Bohlen angeblich daran interessiert sein, die gebürtige Holländerin in seine Show "Das Supertalent" als Jurorin zurückzuholen. Im Herbst brachte Meis außerdem eine Unterwäsche- und Bademodenlinie auf den Markt.