Was tun, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht? Abtauchen! Unter diesem Motto stürzt sich Sylvie Meis gerade in Florida in die Meeresfluten. Die Moderatorin verbringt dort einen Silvester-Urlaub mit Freunden. Und tut alles dafür, nach außen gut gelaunt zu wirken. Lachend posiert sie am Strand von Miami, postet auf Instagram die Bikini-Fotos der Paparazzi. "Happy Go Lucky", auf deutsch etwa "Völlig unbekümmert", schreibt Meis unter eines der Bilder. Doch so ganz kann das nicht stimmen.

Vor wenigen Wochen erst wurde bekannt, dass RTL nicht weiter mit der 39-Jährigen für "Let's Dance" zusammenarbeiten möchte. Sieben Jahre lang hatte die Holländerin die Tanzshow moderiert, jetzt wird sie durch Victoria Swarovski ersetzt. Ein herber Schlag. Und auch privat läuft es überraschend schlecht für Meis. Noch im April hatte sie ihre Verlobung mit dem vermögenden Geschäftsmann Charbel Aouad verkündet. In der vergangenen Woche dann der Knall: Schon seit Oktober ist das Paar getrennt, es wird keine Hochzeit geben.

Rafael Van der Vaart lebt die Familienidylle

"So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Besonders bitter: Vor fünf Jahren feierte Sylvie Meis noch im engen Kreis mit Mann, Kind und bester Freundin Sabia Boulahrouz Silvester. Kurz darauf lag schon einmal alles in Scherben. Die Ehe mit Rafael Van der Vaart zerbrach, er bandelte ausgerechnet mit Bouhlahrouz an. Mittlerweile lebt Van der Vaart eine neue Familienidylle, hat mit der 25-jährigen Handballspielerin Estavana Pohlmann ein Kind bekommen. Bei ihnen fühlt sich auch Damian, der gemeinsame Sohn mit Meis, sehr wohl, wie Fotos zeigen:





Und Sylvie Meis? Ihr bleibt nichts anderes übrig, als wieder einmal nach vorne zu schauen. Ablenkung findet sie im Nachtleben von Miami und bei Entspannung am Strand. 2018 kann für sie nur besser werden.

