Befreundet mit der Partnerin des Ex-Mannes? Das würden viele wohl ablehnen. Doch Sylvie Meis berichtet stolz über das gute Verhältnis.

Die Moderatorin und Unternehmerin Sylvie Meis (44) schwärmt in einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Gala" von der Freundin ihres Ex-Ehemanns Rafael von der Vaart (40): "Estavana ist eine super tolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere." Sie betont: "Wir sind richtig gute Freundinnen."

Seit 2016 ist der Ex-Fußballer mit der niederländischen Handballerin Estavana Polman (30) liiert, das Paar hat die gemeinsame Tochter Jesslynn (5). Zuvor war er von 2005 bis 2013 mit Sylvie Meis verheiratet, aus dieser Ehe ging Sohn Damian (16) hervor. Die Worte der Wahl-Hamburgerin sind bemerkenswert, denn nicht immer war das Verhältnis der zerbrochenen Familie so gut. Die Trennung mündete in einen Rosenkrieg - vor allem, als van der Vaart mit Meis' ehemals bester Freundin Sabia Boulahrouz (45) zusammenkam.

"Es ist ein Riesengewinn, dass wir wieder eine Familie geworden sind"

Doch mit Estavana Polman an der Seite von Rafael van der Vaart haben sich die Wogen beruhigt. So kann Sylvie Meis zehn Jahre nach der Scheidung sagen: "Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind. Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians Geburtstag zusammen feiern."

Damian lebt seit drei Jahren bei seinem Vater in Dänemark, um dort seine Fußballkarriere voranzutreiben. Sylvie Meis fährt jeden Monat von Hamburg nach Esbjerg, um ihn zu besuchen. Dann mietet sie sich in einem Hotel neben der Wohnung ihres Ex-Manns ein und verbringt viel Zeit mit der Familie. "Wir spielen gern abends mit Rafael und Estavana ein Spiel", berichtet Sylvie Meis von den Aktivitäten mit ihrem Sohn. Auf ihrer Instagram-Seite gibt sie gelegentlich Einblicke in die neue Harmonie. Weihnachten 2022 postete sie zum Beispiel ein Bild mit Estavana Polman und schrieb: "So dankbar für ein gemeinsames Weihnachtsfest".

"Der große Gewinner ist Damian"

Auch als ihre zweite Ehe mit Künstler Niclas Castello (44) vor Kurzem in die Brüche ging, konnte sie auf Rafael van der Vaart und Estavana Polman zählen: "Sie haben sich als Erste bei mir gemeldet, als sie von meiner Trennung von Niclas erfahren haben. Auch ihn haben sie angerufen. Das ist ein Familiengefühl. Der große Gewinner ist Damian." Dafür sei sie "ewig dankbar. Vor allem Estavana - sie hat das möglich gemacht."

Sie selbst genießt jetzt erstmal wieder ihr Singleleben. Nach zweieinhalb Jahren Ehe hatte sie im Februar die Trennung von Niclas Castello verkündet. "Ich spüre den Frühling auch in mir, aber für mehr habe ich gerade keinen Kopf. Ich bin happy. Denn ich bin mir selbst genug."