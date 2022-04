Sylvie Meis und Niclas Castello 2021 im Urlaub in St. Tropez

Seit 2019 ist Moderatorin Sylvie Meis mit dem Künstler Niclas Castello liiert, inzwischen hat das Paar auch geheiratet. In einem Interview erzählen die beiden von ihrem ersten Aufeinandertreffen.

Künstler Niclas Castello scheint sich weder für Fußball zu interessieren noch regelmäßig fernzusehen. Denn als er Sylvie Meis vor drei Jahren zum ersten Mal traf, hatte er nicht die leiseste Ahnung, wer da vor ihm steht. Das erzählten Meis und Castello jetzt in einem gemeinsamen Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ich habe nicht realisiert, wer sie ist. Ich habe sie dann nachts gegoogelt und dachte: oh! Es hat mich schon nervös gemacht. Ehrlich: Wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich sie kennenlerne, hätte ich sicher nicht so sein können, wie ich bin. Ich hätte mir zu viele Gedanken gemacht", sagte der 43-Jährige.

Meis und Castello waren im Juni 2019 beide Gäste bei der Hochzeit von Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann. Hinter der Moderatorin lagen damals ihre gescheiterte Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart, eine geplatzte Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad sowie zahlreiche weitere erfolglose Beziehungen. "Ich hatte die Hoffnung zwischendurch fast schon aufgegeben", sagte Meis der "Bild"-Zeitung über den richtigen Mann an ihrer Seite.

Sylvie Meis und Niclas Castello: "Es war wie im Märchen"

Doch bei Castello habe sie sofort eine Anziehung verspürt. "Als ich den Bräutigam begrüßen wollte, stand dort ein sehr charmanter Mann neben ihm. Und ich dachte: 'Wow, der sieht gut aus, aber der ist bestimmt mit seiner Frau hier.' Ich war mir sicher, er wäre verheiratet." Wie sich herausstellte war der gebürtige Thüringer ebenfalls Single, beim Abendessen kamen er und Meis ins Gespräch. "Ich hatte das Gefühl, dass genau das passiert ist, was man aus Filmen kennt. Hollywoodstreifen sind kitschig, aber bei uns war es noch eine Etage mehr. Es war wie im Märchen", schwärmte Castello.

Da er nichts über Sylvie Meis wusste, versuchter er sie offenbar mit seinem Künstlerdasein zu beeindrucken. "Er hat so selbstbewusst von sich erzählt, wie viel er um die Welt reist und was er alles macht. Ein bisschen nach dem Motto: Mädchen, ich zeig dir die Welt", erinnerte sich die 44-Jährige. Und Castello ergänzte: "In meiner Vorstellung war ich bekannter als sie."

Eine Woche nach ihrem Kennenlernen trafen sich Sylvie Meis und Niclas Castello zum Date in Paris, vier Monate später folgte die Verlobung in Los Angeles, im September 2020 heiratete das Paar in Florenz. "Ich kann mit Niclas meine Träume leben und dann ist da noch diese Anziehungskraft. Ich könnte es mir mit keinem anderen Mann vorstellen, dieses verrückte Leben zu führen", sagte Meis.

