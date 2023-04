Nach Ehe-Aus: Sylvie Meis will Ruhe haben und "nicht in eine neue Beziehung flüchten"

Trennung von Niclas Castello Nach Ehe-Aus: Sylvie Meis will Ruhe haben und "nicht in eine neue Beziehung flüchten"

Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Künstler Niclas Castello hat es Sylvie Meis nicht eilig, einen neuen Mann kennenzulernen. Das verriet sie in einem Interview. Zudem überraschte die 45-Jährige mit ihren Urlaubsplänen.

Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Sylvie Meis und ihr Mann Niclas Castello getrennt haben. "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", teilte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Moderatorin und der Künstler hatten im September 2020 in Florenz geheiratet. Für Meis ist es die zweite gescheiterte Ehe, von 2005 bis 2013 war sie mit Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet.

Nach der Trennung von Niclas Castello hat es Sylvie Meis nicht eilig, einen neuen Mann kennenzulernen. Das sagte die 45-Jährige der Zeitschrift "Gala". "Ich bin nicht plötzlich blind geworden. Natürlich gibt es Momente, wo man jemanden sieht, kurz guckt, aber eine halbe Sekunde später hat sich das erledigt. Jetzt will ich Ruhe. Ich will mich nicht in eine neue Beziehung flüchten, nur weil ich allein bin."

Sylvie Meis: "Ich bin mir selbst genug"

Sie genieße es, auch mal allein zu sein. Etwas, das ihr früher oft schwer gefallen sei. Jetzt sagte Meis: "Ich bin happy. Denn ich bin mir selbst genug." Zudem nutze sie ihre freie Zeit, um Freunde zu treffen und ihre Familie zu sehen, vor allem ihren 16-jährigen Sohn Damian. Der Junge stammt aus ihrer Ehe mit Rafael van der Vaart. Seit mehreren Jahren lebt er bei seinem Vater und dessen neuer Frau, Handballerin Estavana Polman, in Dänemark, um dort seine Profi-Fußballkarriere beim Verein Esbjerg fB voranzutreiben.

Über ihren Sohn sagte Meis: "Er ist so diszipliniert wie ich. So fokussiert wie wir beide. Den trockenen holländischen Humor hat er von Rafael. Damian ist definitiv so modebewusst wie ich. Und er hat auch einen kleinen Hang zur Show. O ja, er ist eitel wie ich!" Zudem schwärmte sie von Damians Freundin Laerke Wiktoria Wendel. Im vergangenen Sommer machten alle zusammen Urlaub in Saint-Tropez.

Meis ist dafür bekannt, dass sie auch am Strand stets perfekt gestylt ist. Paparazzi lichten die 45-Jährige seit Jahren im Bikini ab. Eine Situation, die sie zunehmend als belastend empfinde, sagte Meis. "Das will ich mir nicht mehr antun. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr an einem Ort Urlaub zu machen, wo mich keiner erkennt."

