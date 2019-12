Länger hatte man ihn nicht gesehen, nun konnte die Öffentlichkeit einen Blick auf ihn erhaschen: Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin, hat das Krankenhaus in London verlassen, um die Weihnachtstage wie in jedem Jahr auf einem der Landsitze der königlichen Familie, auf Sandringham, zu verbringen. Der Herzog von Edinburgh wurde zunächst mit einem Wagen abgeholt und in den Buckingham Palace gefahren, von dort aus flog ihn ein Helikopter nach Sandringham. Der 98-Jährige war vor wenigen Tagen in die Klinik eingeliefert worden, also Vorsichtsmaßnahme, um eine bereits bestehende Krankheit zu beobachten, so der Palast. Bereits im Jahr 2017 hatte sich der Herzog aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und nimmt keine offiziellen Termine mehr wahr.