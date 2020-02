Erkennen Sie diese Sängerin? Sie war hierzulande einmal ein Riesenstar. Ihr Name: Julija Wolkowa. Zusammen mit Jelena Katina bildete sie das Pop-Duo t.A.T.u. Mit dem Song "All the Things She Said" landete die Gruppe 2003 einen internationalen Hit. Vor kurzem ist Wolkowa 35 Jahre alt geworden. Die Russin hat sich optisch stark verändert. Das liegt wohl nicht nur am Alter: Bei ihren vollen Lippen und der prallen Oberweite hatte möglicherweise auch ein Chirurg die Hände im Spiel. Und statt wie früher die unschuldige Lolita zu spielen, gibt Wolkowa sich heute auf Instagram als freizügiger Vamp. 2012 bekam Wolkowa die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Sie besiegte die Krankheit, doch eine Operation beschädigte ihre Stimmbänder schwer. Seitdem ist die Russin gesanglich stark eingeschränkt. Abgesehen von einem kurzen Comeback im Jahr 2014 ist t.A.T.u. seit 2011 Geschichte. Die beiden Sängerinnen sind zerstritten und haben kaum Interesse an einer Zusammenarbeit. Jelena Katina startete unter ihrem Künstlernamen Lena Katina eine erfolgreiche Solokarriere und ist bis heute aktiv. So macht jede, wozu sie Lust hat - und das können sie sich auch leisten: Mit rund 27 Millionen verkauften Tonträgern ist t.A.T.u. bis heute die erfolgreichste Gruppe der russischen Musikgeschichte.