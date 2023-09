Die Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner erwartet ihr erstes Kind. Die Geburt wird im kommenden Jahr erwartet, so der VfL Wolfsburg.

Freudige Nachricht von Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner (27): Sie erwartet im kommenden Jahr ihr erstes Kind. Das gab ihr Verein, der VfL Wolfsburg, auf der offiziellen Homepage bekannt. Sellner habe in dieser Woche ihre Teamkolleginnen darüber informiert und wird aufgrund ihrer Schwangerschaft vorerst nicht mehr für die Wölfinnen auf dem Platz stehen, heißt es weiter. Auch via Instagram teilte der Verein - wie auch Sellner - selbst die entsprechende Vereinsmeldung.

Ralf Kellermann (54), Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, sagte in einem Statement: "Wir freuen uns sehr für Tabea und ihren Mann und wünschen ihnen alles Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt." Man wolle ihr "bestmögliche Voraussetzungen" schaffen, um nach der Geburt die Rückkehr in die Mannschaft zu realisieren. Sellner spielt erst seit 2021 in Wolfsburg, wechselte damals von der TSG 1899 Hoffenheim in die Volkswagen-Stadt. Bislang schnürte sie dort 65 Mal in Pflichtspielen ihre Schuhe und erzielte 31 Tore.

Tabea Sellner lief noch vor wenigen Wochen unter ihrem Geburtsnamen Waßmuth auf

Für die Nationalmannschaft spielte Sellner bislang 25 Mal und konnte dabei fünfmal über eigene Treffer jubeln. 2022 wurde sie bei der EM in England Vize-Europameisterin. Mit der Wolfsburger-Frauenmannschaft wurde sie im Jahr 2022 Deutscher Meister und gewann im selben Jahr auch den DFB-Pokal. In der abgelaufenen Saison konnten Sellner und der VfL wieder beim Finale in Berlin triumphieren und den DFB-Pokal erneut abräumen.

Für die enttäuschende WM, die für die DFB-Elf bereits in der Vorrunde endete, wurde Sellner nicht nominiert. Noch in der letzten Saison lief Sellner unter ihrem Geburtsnamen Waßmuth auf. Am 18. Juni teilte Sellner ebenfalls via Instagram ein Bild, das sie und ihren Mann mit Eheringen zeigte. Zahlreiche DFB-Kolleginnen wie Lena Oberdorf (21), Alexandra Popp (32) oder Lina Magull (29) gratulierten in den Kommentaren.