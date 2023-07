Tafari soll am Montag bei einem Unfall verunglückt sein, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Massachusetts State Police berichten. Foto

Die Obamas trauern um ihren verstorbenen Koch Tafari Campbell. Er soll bei einem Unfall in der Nähe des Anwesens des ehemaligen Präsidenten verstorben sein.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama trauern um ihren verstorbenen Koch, Tafari Campbell (45). Campbell soll am Montag bei einem Unfall beim Paddeln in der Nähe des Anwesens der Obamas in Martha's Vineyard im US-Bundesstaat Massachusetts verunglückt sein, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Massachusetts State Police berichteten.

"Als wir ihn kennenlernten, war er ein talentierter Souschef im Weißen Haus - kreativ und leidenschaftlich, was das Essen und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, angeht", so die Obamas in einer Erklärung, aus der etwa das "People"-Magazin zitierte. "Als wir dabei waren, das Weiße Haus zu verlassen, haben wir Tafari gebeten, bei uns zu bleiben, und er hat großzügig zugestimmt. Seitdem ist er ein Teil unseres Lebens, und es bricht uns das Herz, dass er nicht mehr da ist."

Laut der Polizei in Massachusetts soll das Obama-Ehepaar zum Zeitpunkt des Unfalls nicht anwesend gewesen sein. Tafari Campbell hinterlasse seine Frau und Zwillingssöhne, so die Obamas.

