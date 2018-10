"Wir haben doch nicht Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen", schreibt Udo Lindenberg (72) auf seinem Twitter-Account und teilt gleichzeitig ein Video, auf dem ein Peace-Zeichen mit Menschen verschiedener Ethnien zu sehen ist. Im Hintergrund der Collage singt der 72-Jährige sein Statement und trifft damit auf viel Begeisterung bei den Fans. Damit ist der Rockmusiker aber nur einer von vielen Stars, die sich zum Tag der Deutschen Einheit äußern.

Auch Schauspieler Jan Josef Liefers (54, Münster-"Tatort") wünscht seinen Fans auf Facebook einen schönen Feiertag und hofft auf ein "freundliches, faires, gewaltloses und tolerantes" Miteinander.

"Grenzen sind in vielen Köpfen noch spürbar"

Ein besonders langes Statement postet Sänger Joris (28, "Herz über Kopf") auf seinem Instagram-Account und macht darin auf die immer noch vorhandenen Missstände in der Gesellschaft aufmerksam. "Seit fast drei Jahrzehnten eine Grenze weniger zwischen Menschen, zwischen uns. Und doch sind Grenzen immer noch in vielen Köpfen spürbar", heißt es in seinem Text. Auch er wünscht sich, ähnlich wie Liefers, mehr Kraft, Mut und Offenheit und die Erkenntnis, dass nur Zusammenhalt Deutschland stark macht.

Große Party in Berlin

Wie in jedem Jahr wird es auch 2018 wieder eine große Party am Brandenburger Tor in Berlin geben. Das dreitägige Einheitsfest (1. bis 3. Oktober) steht in diesem Jahr unter dem Motto "Nur mit euch". Zu den Programm-Highlights gehört neben einer gigantischen Kunstinstallation des Streetart-Künstlers JR, der 25 Meter hohe Figuren entworfen hat, die an den Tag nach dem Mauerfall erinnern sollen, auch ein großes Musikprogramm.

Neben Superstars wie Philipp Poisel (35), Patrice (39) und Namika (27) werden auch Samy Deluxe (40) und Nena (58) am Mittwochabend auftreten. Der "99 Luftballons"-Star lud seine Fans via Instagram zu dem kostenlosen Event ein.