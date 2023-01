Die Komikerin Tahnee hat anscheinend die Sängerin Juliette Schoppmann geheiratet. Das deuten die beiden zumindest bei Instagram an.

Haben sie "Ja" gesagt? Mehrere Bilder und ein Kommentar auf Instagram deuten an, dass die deutsche Stand-up-Komikerin Tahnee (30) und die Sängerin Juliette Schoppmann (42) offenbar verheiratet sind. Die Fotos, welche die beiden gemeinsam veröffentlicht haben, zeigen sie gemeinsam an einem Strand. Sie liegen sich in weißen Outfits in den Armen, strahlen und schauen aufs Meer hinaus.

Dazu kommentierte Tahnee ein kleines Herz- und ein verdächtiges Ring-Emoji. Anderweitig haben die Komikerin und die Sängerin die Bilder aber bisher nicht kommentiert. Bis jetzt hatten sie nicht einmal bestätigt, dass sie sich offenbar in einer Beziehung befinden.

"Sooooo schön!!!"

Zahlreiche Fans und Promis gratulierten auf jeden Fall bereits innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung des Beitrags. Sänger und Schauspieler Oli P. (44) sowie die Autorin und Moderatorin Laura Karasek (40) posteten in den Kommentaren etwa Herz- und Flammen-Emojis. Die Schauspielerin Emilia Schüle (30) schwärmte mit einem "Ooooh" und Sänger Prince Damien (32) gratulierte: "So unerwartet und schön zugleich." Auch Moderator Giovanni Zarrella (44) fand: "Sooooo schön!!!"

Tahnee mischt seit mehreren Jahren die deutsche Comedy-Szene auf und war bereits in unterschiedlichsten TV-Formaten zu sehen, darunter etwa auch im Streaming-Hit "LOL: Last One Laughing" von Amazon Prime Video. Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In der ersten Staffel belegte sie den zweiten Platz hinter Alexander Klaws (39).