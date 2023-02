Das frischgebackene Ehepaar Tahnee und Juliette Schoppmann hat sich auf Instagram für die zahlreichen Glückwünsche zur Hochzeit bedankt.

Mit einem gemeinsamen Bild in Schwarz und Weiß haben sich Stand-up-Komikerin Tahnee (30) und die Sängerin Juliette Schoppmann (42) für die zahlreichen Glückwünsche bedankt, die anlässlich ihrer Hochzeit eingetrudelt sind. "Wir sind absolut überwältigt von so vielen lieben Nachrichten und Glückwünschen! Vielen Dank für diese Welle der liebevollen Worte. Wir lassen uns noch ne Runde darin treiben", schreibt das Paar zu dem Foto, auf dem es sich zur Feier des Tages Champagner einschenkt.

Zu besagten Gratulantinnen und Gratulanten zählen auch diverse Promifreunde der beiden. So tummeln sich in der Kommentarspalte unter anderem "Let's Dance"-Tänzerin Christina Luft (32), Moderatorin Marlene Lufen (52), Musikerin Jasmin Wagner (42) und Moderatorin Frauke Ludowig (59).

Bilderreihe am Traumstrand

Schon am Tag zuvor hatten Tahnee und Schoppmann eine Bilderreihe veröffentlicht, die sie in ihren Hochzeitkleidern und Arm in Arm am Strand zeigt. Nur ein Herz- sowie ein Ring-Emoji dienten hierbei als Kommentar.

Tahnee mischt seit mehreren Jahren die deutsche Comedy-Szene auf und war bereits in unterschiedlichsten TV-Formaten zu sehen, darunter etwa auch im Streaming-Hit "LOL: Last One Laughing" von Amazon Prime Video. Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In der ersten Staffel belegte sie den zweiten Platz hinter Alexander Klaws (39).