von Daniel Bakir Die beiden TV-Stars Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk haben für ihr Liebes-Outing viele Glückwünsche erhalten. Und bedanken sich nun mit einem süßen Foto.

Diese Nachricht hat viele Fans bewegt: DSDS-Star Juliette Schoppmann und Comedy-Star Tahnee Schaffarczyk haben am Mittwoch ihre Liebe öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte das Paar Fotos, auf denen sie in Hochzeitskleidern durchs Meer hüpfen. Das Posting versahen sie mit Herzen- und Ring-Emojis.

Nun hat sich das offenbar frisch vermählte Paar für die vielen Glückwünsche bedankt. "Wir sind absolut überwältigt von so vielen lieben Nachrichten und Glückwünschen! Vielen Dank für diese Welle der liebevollen Worte. Wir lassen uns noch ne Runde darin treiben", schreibt Tahnee. Dazu veröffentlichten die beiden ein süßes Foto, auf dem sie in bester Laune Schampus trinken.

Tahnee und Juliette Schoppmann heirateten in Mexiko

Unter dem Beitrag gratulieren zahlreiche andere Promis wie Let's-Dance-Jurorin Motsi Mabuse, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig oder Sängerin Jasmin Wagner. Auch Alexander Klaws, dem Schoppmann vor 20 Jahren im DSDS-Finale unterlag, sendet Instagram-Glückwünsche. "Ihr zwei Hübschen, dicke Umarmung an euch", schreibt Klaws.

Die Hochzeit soll laut "Bild" bereits vor einigen Wochen in Mexiko stattgefunden haben. Nur die Familien und die engsten Freunde seien dabei gewesen. Ein Paar sollen Tahnee und Schoppmann bereits seit mehr als einem Jahr gewesen sein, öffentlich bekannt war das aber nicht.

Die 30-jährige Tahnee ist als Stand-up-Comedienne und Moderatorin bekannt geworden. Sie hat erfolgreiche Solo-Programme absolviert, und war unter anderem in der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" und dem ARD-Format "Tahnee.7" zu sehen. Schoppmann, heute 42 Jahre alt, belegte 2003 in der ersten Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz. Später trat sie auch als Gesangscoach in der Sendung auf. Das Paar lebt in Köln.