Take That: Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald (von links) werden auf der krönung von Charles III. auftreten

Take That, Charles! Diese Musik-Acts treten bei der Krönung auf

Erste Auftritte bestägt Take That, Charles! Diese Musik-Acts treten bei der Krönung auf

von Malte Mansholt Die Krönung des neuen Königs Charles III. ist eine der größten royalen Feierlichkeiten des Jahres. Und auch musikalisch wird in Schloss Windsor groß aufgefahren. Allerdings nicht nur mit britischen Künstlern.

Seit Wochen fiebern Fans des britischen Königshauses rund um die Welt der Krönung des neuen Königs entgegen. Am 6. Mai wird Charles III. offiziell die Krone in der Londoner Westminster Abbey entgegen nehmen. Musikalisch begleitet wird die Feier am Tag darauf auf Schloss Windsor von Weltstars: Take That, Lionel Richie, Kate Perry und Opernsänger Andrea Bocelli haben unter anderem bereits zugesagt.

Das vollständige Line-up des vor 20.000 Bürgern und geladenen Gästen aufgeführten Konzerts steht noch nicht fest. Neben den genannten sind bislang auch noch Komponist Alexis Ffrench, Sängerin Freya Ridings und Opernsänger Bryn Terfel bestätigt, weitere musikalische Gäste sollen in den nächsten Wochen angekündigt werden.

Take That kommen als Trio

"Wir können es kaum erwarten", zitiert die veranstaltende "BBC" die Ex-Teeniestars von Take That. Die Band will mit einem Orchester auftreten, einen Chor und einen Trommler-Corps der britischen Streitkräfte in die Show einbauen. "Was für eine Bühne, um darauf zurückzukehren."

Die eigentlich aus fünf Mitgliedern bestehende Band wird allerdings nicht vollständig antreten. Auf der Bühne werden nur Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen stehen. Superstar Robbie Williams hatte die Band schon vor ihrer zwischenzeitlichen Auflösung 1996 verlassen, Jason Orange hat sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon in der Vergangenheit war Take That bei königlichen Veranstaltungen aufgetreten, Barlow hatte die Feier zum 60. Thronjubiläum von Königin Elizabeth 2012 musikalisch geplant.

Royaler Besuch in der Hansestadt Bier und Musik: So entspannt ließen die Royals ihren Hamburg-Besuch ausklingen 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter Der Klima-König fährt – natürlich – mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Charles III. setzt sich seit vielen Jahrzehnten für den Naturschutz und den Klimaschutz ein. Da wäre ein Flug von der Hauptstadt in die Hansestadt ein schlechtes Zeichen. Mehr

Enge Bindung zu Charles

Dass neben den zahlreichen britischen Künstlern auch die Amerikaner Lionel Richie und Katie Perry sowie der Italiener Andrea Bocelli auf der Bühne stehen, hängt mit ihrer Verbindung zu Charles zusammen. Richie und Perry sind beide Vertreter von unterschiedlichen Stiftungen des Königs. Bocelli, der ein Duett mit Bryn singen wird, war schon mehrfach für die Königin aufgetreten. Auch Charles gilt als großer Freund der klassischen Musik.

Die Auswahl der Künstler soll auch vom König selbst mit getroffen worden sein. Charles sei an der Planung der zahlreichen Feierlichkeiten "aktiv beteiligt und engagiert", zitiert die "BBC". Die britische Rundfunkanstalt plant die dort übertragene Feier in Absprache mit dem Königshaus.

Quelle:BBC