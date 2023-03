Tanja Szewczenko hat die Nachricht vom Tod ihres Vaters "unglaublich aus der Bahn geworfen". Sie hatte ihn 40 Jahre nicht gesehen.

Tanja Szewczenko (45) hat die Nachricht vom Tod ihres Vaters "unglaublich aus der Bahn geworfen". Das verriet die Schauspielerin und ehemalige Eiskunstläuferin nun in ihren Instagram-Storys. Dort erzählt sie ihren Followern per Video auch, dass sie ihren Vater fast 40 Jahre nicht gesehen habe.

Sie sei ein Scheidungskind gewesen, so Szewczenko. Ihre Eltern hätten sich getrennt, als sie "ungefähr fünf bis sechs Jahre alt" war. "Beide hatten ihre persönlichen Gründe", jeder sei danach "seiner Wege gegangen". Die 45-Jährige fügt hinzu: "Das war dann auch irgendwann für mich okay." Ihre Mutter habe das alleinige Sorgerecht gehabt, ihren Vater habe sie das letzte Mal an ihrem sechsten Geburtstag gesehen, jedenfalls soweit sie sich bewusst erinnern könne.

Mit der Situation habe sie sich all die Jahre arrangiert, auch wenn sie sich manchmal Gedanken über sein Leben gemacht habe: "Was macht er so? Ist er stolz auf mich, auf was ich tue, was ich erreicht habe?" Aber irgendwann hätte man sich ja entschlossen, "dass jeder seiner Wege geht", sagt der TV-Star weiter.

"Aus der Bahn geworfen"

Als sie jetzt durch einen Brief erfahren habe, "dass mein Vater kürzlich verstorben ist, hat mich das unglaublich aus der Bahn geworfen", verrät Szewczenko. "Auch wenn man sich fast 40 Jahre nicht gesehen hat." Sie hätte sich nie "Gedanken gemacht, wie ich eines Tages reagieren würde, wenn so eine Nachricht kommt", berichtet sie ihren Followern. "Ich war überrascht, was mit mir als Mensch in dem Moment emotional passiert ist, als ich es gehört habe." Sie sei "noch ein bisschen durcheinander, mir gehen tausend Gedanken durch den Kopf". Zudem sagt sie: "Die traurige Nachricht hat mich mitten ins Herz getroffen."

In dem Video erklärt Tanja Szewczenko auch, wie glücklich sie mit ihrer eigenen "kompletten" Familie ist. Es sei ein "ganz großer Wunsch" von ihr gewesen, eine "heile Familie zu haben, aus dem Grund, weil ich das so selbst als Kind nicht hatte". Sie sei dankbar für ihren Mann, "der seit 15 Jahren an meiner Seite ist" und ihre drei "wundervollen" Kinder. Szewczenko bestätigte 2020 dem Magazin "Bunte", dass sie und ihr Partner Norman Jeschke (44) geheiratet hätten. Eine gemeinsame Tochter kam 2011 zur Welt, Zwillingssöhne folgten im April 2021.