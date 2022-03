Die Premiere hatte er sich sicher anders vorgestellt: Taron Egerton kollabierte bei der ersten Aufführung seines neuen Theaterstücks in London. Inzwischen gab der Schauspieler ein Update zu seinem Zustand.

Es dürfte ein Schreck für ihn und das Publikum gewesen sein: Schauspieler Taron Egerton ist bei einer Theateraufführung in London in Ohnmacht gefallen. Der 32-Jährige feierte am Samstag mit seinem Stück "Cock" im Ambassadors Theatre Premiere. 15 Minuten vor dem Ende der Vorführung kollabierte der Brite auf der Bühne. Im Zuschauerraum saß zufällig ein Artzt, der Egerton zu Hilfe eilte.

Die Vorstellung wurde für 40 Minuten unterbrochen, bevor Regisseurin Marianne Elliott vor das Publikum trat und versicherte, dass es dem Darsteller gut gehe. Trotzdem konnte Egerton nicht weiterspielen, sondern wurde von der Zweitbesetzung, Joel Harper-Jackson, vertreten. Der bedankte sich auf seinem Instagram-Account, dass er die Chance bekam, einzuspringen. "Taron ist ein wahrer Gentleman (...) das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. (...) Ich fühle mich außerordentlich glücklich, dass ich diesen Moment erleben durfte. Ich werde ihn nie vergessen", schrieb Harper-Jackson.

Taron Egerton gibt nach Ohnmachtsanfall Entwarnung

Inzwischen hat sich auch Egerton zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben. "Der Nacken tut ein bisschen weh und das Ego ist angekratzt, aber es geht mir gut. Ich habe beschlossen, das Ganze positiv zu sehen, und ich würde es begrüßen, wenn jeder, der gestern Abend im Theater war, einfach sagen würde, dass ich eine so engagierte, elektrisierende Vorstellung gegeben habe, dass mein Körper das nicht verkraftet hat und ich umgekippt bin", kommentierte der Schauspieler in einer Instagram-Story. Egerton bedankte sich bei dem gesamten Team und seinem Ersatz-Mann Joel Harper-Jackson. "Joel ist ein erstaunlicher Schauspieler und ein liebenswerter Mensch", schrieb er.

Nach einem Tag Pause will Taron Egerton am Montagabend wieder auf der Bühne stehen. Neben ihm ist "Bridgerton"-Darsteller Jonathan Bailey in dem Stück zu sehen. Die Vorstellungen laufen noch bis Anfang Juni. In "Cock" geht es um ein schwules Paar, dessen Alltag aus den Fugen gerät, als sich einer von ihnen in eine Frau verliebt. Die Vorlage lieferte 2009 der britische Autor Mike Bartlett.

Egerton war unter anderem in den "Kingsman"-Filmen und der Elton-John-Biografie "Rocketman" zu sehen. Für Letztere erhielt er 2020 einen Golden Globe in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical".

Quellen: "Independent", Instagram Taron Egerton