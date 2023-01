"So am Boden und doch so erhaben": Claudia Schiffer und die Modeszene nehmen bewegten Abschied von Tatjana Patitz

von Malte Mansholt Mit nur 56 Jahren ist das ehemalige Supermodel Tatjana Patitz an Krebs gestorben. In der Branche reagiert man geschockt und Emotional. Zahlreiche Kolleg:innen nahmen bewegt Abschied.

Es ist ein Schock in der Modebranche: Im Alter von nur 56 Jahren ist am Mittwoch mit Tatjana Patitz das erste Supermodel an Brustkrebs gestorben. Nun nehmen zahlreiche Kolleg:innen in den sozialen Netzwerke emotional Abschied.

"Wir waren zusammen die Babies in der Modeindustrie und es fühlt sich an, als wären wir zusammen aufgewachsen", erinnert sich Cindy Crawford bei Instagram an die gemeinsamen Karriereanfänge. "Wir haben zusammen so viele Fotosessions und Modeschauen erlebt. Sie war immer sanft, sensibel, lieb, neugierig. Und wer könnte diese stechenden Augen je vergessen." Sie sende der Familie und ihrem Sohn Jonah ihr ganzes Beileid.

Bewegter Abschied

Auch Claudia Schiffer verabschiedete sich bei Instagram. "Es macht mich so traurig zu hören, dass Tatjana verstorben ist. Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu verstehen, dass uns jemand so junges schon verlassen hat", schreibt das deutsche Model dort auf Englisch. "Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten – so am Boden und doch so erhaben."

Patitz habe einen "göttlichen Geist" gehabt, schwärmt Kollegin Helena Christensen. "Sie war immer voller Grazie und Ruhe, mit diesen wunderbar lächelnden Augen." Die beiden hätten zusammen viele Reisen und Erlebnisse geteilt. "Ich liebte es, in deiner Nähe zu sein. Es fühlte sich so friedlich an und war von Lachen erfüllt."

Sie habe am Flughafen von dem Tod erfahren, berichtet Christy Turlington in einem langen und bewegten Instagram-Post. "Seitdem bekomme ihr Gesicht, ihre Stimme und natürlich die Flut an Erinnerungen nicht aus dem Kopf." Bei ihrem ersten Parisbesuch mit nur 16 Jahren habe Patitz sie zu sich ins Hotel eingeladen, mit ihr geraucht und Champagner getrunken. "Sie war immer eine Vision, glamourös und kultiviert. Und so warm, wenn sie einen in ihr Herz ließ." Sie habe von ihr in Echtzeit gelernt, wie eine Frau von Welt sich benimmt und bewegt. "Du warst unvergesslich und wirst für immer in meinem Herzen sein."

Großer Respekt aus der Branche

"Tatjana war immer das Symbol für den europäischen Chic", erinnert sich "Vogue"-Chefin Anna Wintour bei dem Magazin. "Als würden Romy Schneider und Monica Vitti zusammentreffen." Sie sei weniger ins Rampenlicht gedrängt als ihre Kolleginnen. "Sie war mysteriöser, erwachsener, unerreichbarer. Das hatte seinen ganz eigenen Reiz."

Auch die Stiftung von Starfotograf Peter Lindberg zeigte sich bestürzt. "Wir sind tieftraurig über das Ableben von Tatjana Patitz, einer langjährigen Freundin Peters", postete die Stiftung des 2019 verstorbenen Fotografen. Er gilt als einer der Entdecker und wichtigsten Förderer Patitz'. "Wir wollen ihrer Freundlichkeit ein Salut aussprechen, ihrer inneren Schönheit, ihrer herausragenden Intelligenz."

