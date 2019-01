"Als Trump Präsident geworden ist, habe ich zwei Tage lang nur geheult."

Tatjana Patitz (52) scheint mit ihrem Leben in den USA zufrieden zu sein, nicht jedoch mit der Politik. "Diese alten Männer, die uns da in Washington regieren, denken eh nur an eins: Wie kann man noch mehr Profit rausschlagen?", erklärt die gebürtige Hamburgerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Madame". Das einstige Top-Model lebt zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn in der Nähe von Santa Barbara in Kalifornien in einer lateinamerikanischen Community. "Hier haben wir alles, was wir brauchen", erklärt Patitz weiter. "Ich lebe lieber für mich als für die Öffentlichkeit."