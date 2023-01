Tatjana Patitz bei der Premiere zur Vorstellung der neuen Kampagne vom Haushaltswarenhersteller WMF am 12. April 2022 in München. Sie wurde nur 56 Jahre alt.

von Malte Mansholt Am Mittwoch starb das erste deutsche Supermodel Tatjana Patitz im Alter von 56 Jahren. Nun bestätigt die Managerin: Der Krebs hat sie das Leben gekostet.

Sie galt als eine der schönsten Frauen der Welt: Tatjana Patitz war eines der ersten Supermodels. Am Mittwoch ist sie nun im Alter von 56 Jahren gestorben. Nachdem es zunächst keine Angaben zur Todesursache gab, schaffte Managerin Corinne Nicholas mittlerweile Klarheit: Papitz erlag einer Brustkrebs-Erkrankung.

"Tatjana ist heute Morgen in Kalifornien gestorben. Die Todesursache war Brustkrebs", bestätigte Nicholas, Chefin von Papitz' Agentur The Model Coop, gegenüber "RTL". " Sie hinterlässt einen Sohn, eine Schwester und Eltern. Unnötig zu sagen, dass wir alle am Boden zerstört sind. Sie war eine mitfühlende Seele, gütig und großzügig im Herzen", führte sie aus. "

Leben als Supermodel

Patitz war in Hamburg geboren und bereits 1983 als Model entdeckt worden. Starfotograf Peter Lindbergh förderte sie. In den Neunzigern zählte sie neben Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell und Christy Turlington zu den "Big Five", den größten Models der Welt. Patitz lebte sie seit Jahren in Kalifornien. 2003 hatte sie dort den Unternehmer Jason Johnson geheiratet. Nach der Trennung lebte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Jonah auf einer Ranch nördlich von Los Angeles. Bei ihrer gelegentlichen Rückkehr auf den Laufsteg hatte sie sich von "Vogue" auch gemeinsam mit ihrem Sohn für das Magazin ablichten lassen.

Für das Leben auf einer Ranch entschied sich die leidenschaftliche Reiterin Papitz auch wegen ihrer Liebe zu Pferden. "Eine der wichtigsten Anliegen, die sie unterstützte, war die Erhaltung von Wildpferden", berichtet Managerin Nichols gegenüber "RTL". Das wolle man nach ihrem Tod nun weiter fördern. "Um das Leben von Tatjana Patitz zu feiern, können ihr zu Ehren Spenden an Return to Freedom, eine nationale Wildpferdeschutzorganisation, geleistet werden." Eine entsprechende Spendenseite soll schnell eingerichtet werden.

