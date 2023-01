Zusammen mit Cindy Crawford und Naomi Campbell gehörte Tatjana Patitz zu den gefragtesten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Jetzt ist sie im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Patitz litt an Brutkrebs, wie ihre Agentin bestätigte. Öffentlich war nichts über ihre Erkrankung bekannt. Noch im vergangenen Jahr hatte sich die gebürtige Hamburgerin mehrfach bei Auftritten in Deutschland gezeigt – zum Teil auch in Begleitung ihres 18-jährigen Sohnes Jonah. Der Junge stammte aus ihrer Ehe mit dem amerikanischen Geschäftsmann Jason Johnson, die 2009 geschieden wurde.

Ihren Durchbruch als Model verdankte Patitz dem deutschen Fotografen Peter Lindbergh, der sie 1988 gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford und Christy Turlington am Strand von Malibu ablichtete. Es war die Geburtsstunde der Supermodels. "Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen – mysteriöser, erwachsener, unnahbarer – und das hatte seine eigene Anziehungskraft", wird "Vogue"-Chefin Anna Wintour in einem Nachruf über Tatjana Patitz zitiert.