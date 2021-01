Alle sind verrückt nach Imke. Schauspielerin Franziska Hartmann verkörpert die heiß begehrte Journalistin im "Tatort: Tödliche Flut".

Im "Tatort: Tödliche Flut" (24.1., 20:15 Uhr, das Erste) verdreht die Investigativjournalistin Imke Leopold allen den Kopf. Gespielt wird sie von Franziska Hartmann (geb. 1984). Die ausgezeichnete Schauspielerin war schon in einigen Sonntagskrimis zu sehen. Besonders viel Aufsehen erregte sie aber mit einem Kinofilm.

Ausgezeichnete Künstlerin

Franziska Hartmann kam 1984 im bayerischen Starnberg zur Welt und wuchs in München auf. Nach dem Schauspielstudium in Leipzig (2004-2008) spielte sie in ihrer Wahlheimat Hamburg Theater (2009-2018). Parallel dazu entwickelte sich ihre Fernsehkarriere. Ihre erste kleine TV-Rolle bekam sie noch während des Studiums im "Tatort: Racheengel" (2007) mit den beiden ehemaligen Leipziger Kommissaren Ehrlicher und Kain (Peter Sodann, 84, und Bernd Michael Lade, 56). Danach folgten neben vielen anderen Krimis fünf weitere Sonntagskrimis - inklusive dem neuen "Tatort: Tödliche Flut".

Schon für ihr viertes Film- und Fernsehprojekt wurde sie prämiert. Gemeinsam mit ihren Filmkollegen Joachim Król (63) und Bibiana Beglau (49) gab es für "Über Barbarossaplatz" (2016) den Darstellerpreis beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden. Viel Aufsehen erregte sie zuletzt auch mit einem Kinofilm. Für die Hauptrolle in dem Obdachlosendrama "Sterne über uns" (2019) erhielt sie nicht nur eine Nominierung für den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle, die Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen (DAfF) in der Kategorie Schauspielerin konnte sie sogar mit nach Hause nehmen.

Was denkt die Schauspielerin über ihre Rolle?

"Was mich an Imke fasziniert, ist ihre Unbedingtheit. Ihr Wille, mit allen Mitteln für ihre Sache zu kämpfen, nicht aufzugeben bis zum bitteren Ende", sagt Franziska Hartmann dem Sender über die Journalistin, der in ihrer alten und neuen Heimat auf der Nordseeinsel Norderney kaum jemand widerstehen kann.