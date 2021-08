Sehen Sie im Video: Tattoo-Fail? Ex-Bachelorette Gerda Lewis verteidigt ihre neue Tätowierung.









Denn einige User wollen einen Fehler entdeckt haben. Als Freundschaftstattoo hat sich Gerda mit ihrer Busenfreundin Asena Neuhoff einen englischen Satz stechen lassen: "What goes around..." und "...Comes back around" haben sich die beiden Frauen in großen Buchstaben auf ihre Unterarme tätowieren lassen.

Doch einige Fans sind sich sicher, das „back“ habe in dem Satz nichts zu suchen. Einer schreibt: „Das Sprichwort heißt: 'What goes around comes around.' Ohne 'back'."

Anderer Follower nutzen die Gelegenheit einmal so richtig vom Leder zu ziehen: "Wenn schon englische Sprichwörter, dann richtig. Ohne 'Back'! Peinlich hoch zehn“, schreibt einer. Weiter behauptet er, dass Lewis in Englisch eine Sechs gehabt habe.

Doch andere Fans nehmen den einstigen TV-Star in Schutz: "Hört euch Songtexte von Beyoncé und Justin Timberlake an. Sie singen nämlich auch 'What goes around comes back around."

Jetzt nahm auch Gerda Stellung. Sie hat einen Verdacht, warum so viele User sie auf den vermeintlichen Fehler in ihrem Tattoo hinweisen: "Das sind Leute, die wollen mich abfucken, die wollen mir auf den Keks gehen. Die denken, dass mich das provoziert." Doch darauf wolle sie sich nicht einlassen.

Die sprachliche Spielerei mit dem englischen Sprichwort scheint auch genau Gerdas beabsichtigte Aussage zu sein, denn zu ihrem Instagram-Tattoo-Foto schrieb sie: "Das Leben ist ein Bumerang. Was du gibst, ist was du zurückbekommst."

Am Ende gibt sich Lewis trotzig: "Es ist meine Entscheidung, was ich mir tätowieren lasse", so die Ex-Bachelorette.

Mehr