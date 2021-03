Sie galt als großes Talent der Country-Musik, jetzt ist Taylor Dee im Alter von 33 Jahren mit ihrem Wagen tödlich verunglückt.

Country-Sängerin Taylor Dee ist nach einem Autounfall in Texas gestorben. Die Musikerin wurde 33 Jahre alt. Linda Wilson, Präsidentin der Texas Country Music Association, bestätigte laut "Today" die Nachricht vom Tod der Sängerin. Demnach heißt es in einem Statement, Taylor sei "ein wahres Talent mit Herz und Leidenschaft nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Mitmenschen" gewesen. "Bei jeder Performance war ihr Talent offensichtlich, aber was noch wichtiger ist, sie erlaubte ihren Fans, ihr Innerstes zu kennen. Sie wird sehr vermisst werden."

US-Medienberichten zufolge wurde Dee bereits am 14. März bei einem Unfall auf einem Highway in Texas getötet. Die Polizei geht offenbar davon aus, dass sie mit ihrem Wagen eine Fahrbahnbegrenzung touchiert hat, bei dem Unfall sei sie anschließend aus ihrem Wagen geschleudert worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an ihren Verletzungen starb, heißt es weiter. Untersuchungen der Gerichtsmedizin liefen noch. Taylor Dee, die eigentlich Taylor Dawn Carroll hieß, hinterlässt zwei Kinder. Eine "GoFundMe"-Seite, die nach ihrem Tod erstellt wurde, hat bereits mehr als 12.000 US-Dollar gesammelt.