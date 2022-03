Nach dem Tod von Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins haben Gerichtsmediziner in dessen Körper zehn verschiedene Substanzen festgestellt. Die genaue Todesursache ist weiterhin nicht bekannt.

Die kolumbianische Polizei ist nach dem Tod von Taylor Hawkins, Schlagzeuger der Band Foo Fighters, mit Details einer ersten toxikologischen Untersuchung an die Öffentlichkeit gegangen. Im Körper des Toten seien Spuren von THC – das in Marihuana vorkommt – trizyklischen Antidepressiva, Benzodiazepinen und Opioiden gefunden worden, erklärten die Ermittler am Samstag. Der 50-jährige Hawkins war am Freitagabend in einem Hotel in Bogotá tot aufgefunden worden.

Ob die Drogen zum Tod des Musikers geführt haben, äußerten sie nicht. Das Nationale Forensische Institut setze seine medizinischen Untersuchungen fort, um die genauen Umstände zu klären, hieß es. Die Generalstaatsanwaltschaft werde weiter ermitteln und über die Ergebnisse zu gegebener Zeit informieren. Sie habe ein Spezial-Team mit Staatsanwälten und Ermittlern bestimmt, um die Untersuchung zu unterstützen.

Nach ersten Berichten hatte Hawkins über Schmerzen in der Brust geklagt, ein Krankenwagen wurde gerufen. Als dieser ankam, war Hawkins jedoch schon gestorben. Am Samstag bestätigte das zuständige Gesundheitsamt in Bogotá den Hergang.

Taylor Hawkins lag nach einer Überdosis Heroin im Koma

Hawkins hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Drogenproblemen zu kämpfen. 2001 lag er nach einer Überdosis Heroin zwei Wochen Im Koma. Er sei während einer Partynacht in London "zu weit gegangen", sagte er im Februar 2021 dem Musikmagazin "Kerrang". "Ich habe früher eine Menge Drogen genommen. Ich glaubte an den beschissenen Mythos 'Lebe hart und schnell, stirb jung'. Ich habe es geliebt, Drogen zu nehmen, aber ich geriet einfach eine Zeit lang außer Kontrolle, und das hätte mich fast umgebracht", gestand der Schlagzeuger.

Die Foo Fighters sind derzeit auf Welttournee und sollten eigentlich am Freitagabend bei einem Musikfestival in Bogotá auftreten. Die Organisatoren teilten jedoch mit, dass es einen medizinischen Notfall gegeben habe und das Konzert ausfallen müsse. Nach Bekanntwerden von Hawkins' Tod pilgerten Fans zum Hotel der Band und zündeten Kerzen an.

Wie es mit der Tour jetzt weitergeht, ist bisher unklar. Am Sonntag sollten die Foo Fighters ursprünglich beim Lollapalooza-Festival in São Paulo auf der Bühne stehen. Sängerin Miley Cyrus, die ebenfalls auftrat, erinnerte unter Tränen an Taylor Hawkins. Er sei der Erste gewesen, bei dem sie sich gemeldet habe, nachdem ihr Flugzeug in Paraguay von einem Blitz getroffen worden war, sagte die 29-Jährige. Sie widmete Hawkins den Song "Angels like You".

Für Juni hatten die Foo Fighters ein Deutschland-Konzert in Berlin geplant, die gesamte Tournee sollte im Dezember in Neuseeland enden. Auch ein Auftritt bei der Grammy-Verleihung Anfang April war angedacht.