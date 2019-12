Taylor Swift ("Shake it off") hat anlässlich ihres 30. Geburtstags am Freitag eine Christmas-Party für ihre Freunde auf die Beine gestellt. Die Feier fand im Oscar Wilde Restaurant in New York statt - und war gespickt mit zahlreichen prominenten Gästen. Auf Instagram postete die Sängerin zahlreiche Bilder ihrer Geburtstagssause. Darauf zu sehen: ihre Partygäste mit allerlei Weihnachtsdeko und passenden Outfits.

Unter anderem posieren Ryan Reynolds (43) und Ehefrau Blake Lively (32), die beiden Models Gigi Hadid (24) und Martha Hunt (30), Sänger Jack Antonoff (35) und Schauspielerin Cazzie David (25) für die Kamera. Wie unter anderem das Magazin "Harper's Bazaar" berichtet, feierten auch die Sängerinnen Camila Cabello (22) und Halsey (25) und Swifts Freund Joe Alwyn (28) mit.

Auch eine Geburtstagstorte durfte nicht fehlen: Für Swift gab es einem Instagram-Bild zufolge einen Kuchen mit von Rosen umgebenen Katzen-Köpfen dekoriert, die aussahen wie die von Swifts echten Haustieren. Zuvor hatte sie bereits bei ihrem Auftritt beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball eine riesige Katzen-Torte bekommen.