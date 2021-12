Mehrere hundert Fans von Taylor Swift haben in Australien das neue Album der Sängerin gefeiert. Nach dem Event wurden fast 100 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesundheitsbehörde schlägt Alarm.

Mitte November veröffentlichte Sängerin Taylor Swift eine Neuauflage ihres Albums "Red". Australische Fans der 32-Jährigen feierten das vor einigen Tagen mit einer großen Party im Metro Theatre in Sydney. Rund 600 Gäste sollen bei dem Event dabei gewesen sein. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen feiernde Menschen ohne Masken, die lautstark Swifts Songs mitsingen. Nun kommt heraus: Nach dem Konzert wurden fast 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab die Gesundheitsbehörde von New South Wales in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Infektionen mit Omikron sind wahrscheinlich

"Die Gesundheitsbehörde von New South Wales (NSW) wurde über einen neuen besorgniserregenden Veranstaltungsort in Sydney informiert, an dem mindestens 97 bestätigte Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Es ist wahrscheinlich, dass einige dieser Fälle die besorgniserregende Omikron-Variante aufweisen", heißt es in dem Schreiben. Alle Konzertbesucher müssen sich umgehend testen lassen und für sieben Tage in Quarantäne begeben.

Kontaktpersonen sollen sich ebenfalls eines Tests unterziehen und bis zu einem negativen Ergebnis das Haus nicht verlassen. Nicht alle der 600 Besucher hatten sich bei dem Konzert am 10. Dezember über einen QR-Code eingecheckt, was den Gesundheitsämtern die Kontaktaufnahme und Nachverfolgung erschwert. Organisiert wurde die Party von dem lokalen Veranstalter "Superficial", der regelmäßig Musik-Events ausrichtet. Weitere Konzerte zur Feier von Swifts neuem Album sind in Brisbane, Perth und Melbourne geplant. Ob die nun abgesagt werden, ist bisher nicht bekannt.

Australien hatte erst kürzlich die Strafen für das Nichteinhalten von Test- und Quarantänevorschriften erhöht. Einzelpersonen müssen nun 5000 statt 1000 Dollar zahlen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Für Unternehmen werden sogar 10.000 statt 5000 Dollar fällig.

Taylor Swift selbst war bei dem Konzert in Australien nicht dabei. Die Sängerin hat Mitte Dezember ihren 32. Geburtstag gefeiert und postete auf Instagram Fotos, die sie feiernd mit Freundinnen zeigen. "Keine Sorge, wir wurden alle getestet! Vielen Dank für die Geburtstagswünsche, ich liebe euch alle so sehr", schrieb die Amerikanerin an ihre Fans.

