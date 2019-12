Was für ein einzigartiger Geburtstag! Taylor Swift ("You Need To Calm Down") wurde am gestrigen Freitag 30 Jahre alt und wurde bei ihrem Auftritt beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball mit einer riesigen Torte überrascht. Bilder auf Instagram zeigen einen dreistöckigen Kuchen in Pink, der mit Schnappschüssen ihrer Katzen und dem Schriftzug "Happy Birthday Taylor" bedruckt war. Doch damit noch nicht genug...

In der Instagram-Story der Sängerin sieht man nämlich, wie alle Zuschauer im Madison Square Garden ein Ständchen singen. Die Aktion rührt die US-Amerikanerin hörbar. Mit leicht gebrochener Stimme bedankt sie sich auf der Bühne: "Das war das Schönste, was ich je gehört habe!" Und auch Freundin Halsey (25, "Without Me") hat sich etwas einfallen lassen: Sie füllte den Backstage-Bereich ihrer Kollegin mit Luftballons.