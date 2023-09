Taylor Swift und Travis Kelces Mutter, Donna Kelce (l.), feuern auf der Tribüne die Kansas City Chiefs an.

Ist Taylor Swift wieder vergeben? Ihre Fans sind sich sicher, dass sie einen bekannten Sportler datet. Nun zeigten sich die beiden zusammen.

Sängerin Taylor Swift (33) und American-Football-Star Travis Kelce (33) scheinen Zeit miteinander zu genießen. Auf einem Video ist laut "People"-Magazin zu sehen, wie die beiden das Arrowhead Stadium in Kansas City zusammen verlassen. Die zwei Stars sollen dabei in Richtung Kamera gelächelt haben.

Swift saß zuvor bereits auf der Tribüne, um die Kansas City Chiefs in ihrem Match gegen die Chicago Bears anzufeuern. Sie beobachtete das Spielgeschehen zusammen mit Kelces Mutter, Donna Kelce. Auch auf X (vormals Twitter) gibt es von "Fox Sports" einen kurzen Clip, auf dem Swift, gekleidet in den weiß-roten Vereinsfarben, die Chiefs anfeuert. Offenbar mit Erfolg, das Team ging als Sieger vom Platz.

Öffentliche Einladung für Taylor Swift

Kelce hatte die Sängerin während eines Auftritts im Podcast "The Pat McAfee Show" zu dem Spiel eingeladen. Eine Quelle erzählte "People", dass Swift sich nicht von einem vollen Terminkalender davon abhalten ließ und das Angebot annahm. "Sie fand es einfach eine fantastische Art, den Sonntag zu verbringen", so der Insider.

Bereits im Juni hatte Taylor Swifts Liebesleben für Aufsehen gesorgt. Nach rund einem gemeinsamen Monat soll zwischen der Sängerin und The-1975-Musiker Matty Healy (34) alles aus gewesen sein. Das berichteten damals mehrere US-Seiten wie "Page Six" und "TMZ" und beriefen sich dabei jeweils auf Aussagen aus dem nahen Umfeld der beiden. Erstgenannte Seite will auch den Grund für das Liebes-Aus in Erfahrung gebracht haben - demnach war die angebliche Beziehung offenbar nie als etwas Ernstes ausgelegt.

Das sind Taylor Swifts prominente Ex-Partner

Swift habe nach ihrer langjährigen Beziehung zu Joe Alwyn (32), die im April dieses Jahres nach sechs Jahren in die Brüche gegangen sein soll, einfach eine gute Zeit verbringen wollen. Folglich sei das Liebes-Aus mit Healy im Grunde gar keine Trennung. "Es ist eine natürliche Entwicklung einer lustigen kleinen Sache, deren Zeit nun vorbei ist."

Swift soll diverse Beziehungen in ihren Songs verarbeitet haben. Unter anderem "Loki"-Star Tom Hiddleston (42), den Musikern Calvin Harris (39) und Harry Styles (29) sowie den Schauspielern Jake Gyllenhaal (42) und Taylor Lautner (31) soll sie auf diese Weise schon Zeilen gewidmet haben.