Taylor Swift Namhafter Mädelsabend in New York City

Taylor Swift, Blake Lively und Sophie Turner - das ist ein Promi-Mädelsabend, der seinen Namen wahrlich verdient hat.

Wer am Samstagabend (30. September) zufällig durch New York City schlenderte, wurde gegebenenfalls Zeuge eines ganz besonderen Mädelsabend, der Größen aus jedweder Form des Show-Business' versammelte: So trafen sich, wie Bilder von "Page Six" beweisen, Weltstar Taylor Swift (33), "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner (27), Schauspielerin Blake Lively (36) sowie Ex-Fußballerin Brittany Mahomes (28), um gemeinsam im Restaurant Emilio's Ballato in Soho zu speisen und sicherlich den einen oder andere Drink zu genießen.

Swift und Lively erschienen sogar gemeinsam und händchenhaltend. Die beiden sind seit Jahren gut befreundet und hatten schon zuvor den Tag gemeinsam verbracht, denn: Nicht minder namhaft wurde zuvor zusammen der siebte Geburtstag von Livelys Tochter Inez im Big Apple zelebriert. Neben ihrem Ehemann und dem Vater des Geburtstagskindes, Ryan Reynolds (46), tauchten laut "Daily Mail" auch Emily Blunt (40), Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) auf, um der Kleinen zu gratulieren - das ist mal eine Gästeliste für eine Siebenjährige!

Diente der Abend auch der Kummerbewältigung?

Gut möglich, dass der gemeinsame Abend auch dazu diente, um Freundin Sophie Turner emotional beizustehen. Die 27-Jährige befinden sich dieser Tage mitten in einem unschönen Zwist mit ihrem Noch-Ehemann Joe Jonas (34). Nachdem unlängst bekannt wurde, dass sich das Paar getrennt hat, streiten die beiden nun um das Sorgerecht der beiden gemeinsamen Kinder.

Da ist es um das Liebesglück der anderen Teilnehmerinnen der "Girls Night Out" derzeit deutlich besser bestellt: Lively ist bekanntlich schon seit Jahren überglücklich mit Ehemann Ryan Reynolds - die beiden sind seit 2012 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Und Taylor Swift schwebt Gerüchten zufolge derzeit ganz frisch verliebt auf Wolke sieben. Der Pop-Superstar soll mit Football-Profi Travis Kelce (33) angebandelt haben, auch im Stadion bei einem seiner Spiele wurde sie schon mitfiebernd gesichtet.