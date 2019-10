Bei den American Music Awards (AMAs) am 24. November wird Taylor Swift (29, "You Need To Calm Down") als "Artist of the Decade" gefeiert. Das hat der Veranstalter unter anderem auf dem offiziellen Twitter-Account der Veranstaltung bekanntgegeben. Es habe in diesem Jahrzehnt keinen anderen Künstler gegeben, der mehr Awards mit nach Hause nehmen durfte als Swift.

Ein neuer Rekord?

Die Sängerin wird während der Show nicht nur live auftreten, sondern ist 2019 auch selbst in fünf Kategorien nominiert - darunter als Künstler des Jahres, als beste weibliche Pop-/Rock-Künstlerin und für das beste Musikvideo. Sollte Swift zwei der Awards gewinnen, würde sie damit auch den Rekord für die meisten Auszeichnungen, die bisher verliehen wurden, einheimsen. Noch sitzt der verstorbene Michael Jackson (1958 - 2009) auf dem sinnbildlichen Thron. Er konnte insgesamt 24 Awards gewinnen, Swift und die Band Alabama liegen momentan bei jeweils 23 Auszeichnungen.

Die AMAs, die 1973 als Konkurrenz zum Grammy ins Leben gerufen wurden, sind einer der bedeutendsten US-amerikanischen Musikpreise. In diesem Jahr gelten neben Swift vor allem Post Malone (24) mit sieben Nominierungen und Ariana Grande (26) sowie Billie Eilish (17) mit jeweils sechs Nominierungen als die großen Favoriten.