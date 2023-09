Taylor Swift bekommt ihre eigene akademische Konferenz. Die Universität Melbourne lädt im Februar 2024 zum dreitägigen "Swiftposium" ein.

Australische und neuseeländische Studenten, die sich zum Fan-Kreis von Taylor Swift (33) zählen, können sich auf ein ganz besonderes akademisches Event freuen. Die Universität Melbourne richtet von 11. bis 13. Februar 2024 ein dreitägiges "Swiftposium" aus. Bei der hybrid stattfindenden Konferenz für Wissenschaftler soll es um den globalen kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss der Sängerin gehen.

Große akademische Konferenz zum Einfluss von Taylor Swift

Im Rahmen der Konferenz soll ein "kritischer Dialog über Swifts Popularität und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf eine Reihe von Themen wie Gender, Fandom, Populärkultur, Literatur, Wirtschaft, Musikindustrie und mehr" entstehen, heißt es auf der offiziellen Webseite zum "Swiftposium". Um die dreitägige Veranstaltung zu organisieren, haben sich Wissenschaftler von sieben Universitäten in Australien und Neuseeland zusammengetan.

Passenderweise findet die akademische Konferenz kurz vor dem Startschuss von Swifts "Eras"-Tour statt. Diese startet am 16. Februar 2024 im Melbourne Cricket Ground in Australien. Auf Instagram kündigten die Organisatoren der Uni-Konferenz an, auch eine offizielle Einladung an Taylor Swift persönlich aussprechen zu wollen. Ob sie beim "Swiftposium 2024" vertreten sein wird, bleibt abzuwarten.