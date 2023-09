Reality-TV-Sternchen Maya Benberry war einst liiert mit dem Football-Spieler Travis Kelce, bei dem sich derzeit – gerüchteweise – eine Beziehung zur Sängerin Taylor Swift anbahnt. Nun warnt die Exfreundin vor seiner Untreue.

Taylor Swift hat – möglicherweise – einen neuen Freund. Am Sonntag besuchte die Musikerin ein Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears und saß in einer der Logen neben der Mutter von Chiefs-Star Travis Kelce. Sie trug die Farben des Teams, jubelte frenetisch, als Kelce einen Touchdown erzielte und feuerte ihn von der Tribüne aus an. Anschließend wurden Kelce und Swift in den Gängen der Arena gemeinsam gesehen, wie ein Clip der Szene belegt, den der Sportjournalist Jarrett Payton via X (vormals Twitter) veröffentlichte.

Taylor Swift sollte "schlau" sein

Im Zuge dieser sich anbahnenden Neu-Liebelei gab nun eine Verflossene des Footballers dem britischen Boulevard-Blatt "Daily Mail" ein Interview, in dem sie sich zum Treueverständnis von Travis Kelce ausließ und Taylor Swift ein paar Ratschläge mit auf den Weg gab: "Ich bin mir sicher, dass sie [Swift, Anm. der Redaktion] mittlerweile die Fähigkeit beherrscht, zu erkennen, wer wirklich für sie da ist – und wer sie nur ausnutzt." Sie rate ihr, "schlau zu sein", denn "wer einmal fremdgeht, wird es wieder tun“.

Benberry spielt damit wahrscheinlich auf ihre Erfahrungen mit Kelce an, die zum Beziehungsende zwischen den beiden führten, nachdem sie nach einer gemeinsamen Reality-TV-Show 2016 für ein paar Monate zusammen waren. In inzwischen gelöschten Tweets warf sie dem Sportler vor, er habe damals bereits eine neue Beziehung begonnen, obwohl beide zu diesem Zeitpunkt noch einen Monat lang zusammen gewesen seien.

Vergangene Woche verglich der Footballspieler die Dating-Gerüchte um ihn und Swift in einer TV-Sendung mit dem Kinderspiel Stille Post, räumte aber ein, er habe Swift nach einem ihrer Konzerte "den Ball zugespielt" und sie zu einem seiner Spiele eingeladen.

