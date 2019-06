"Ein Happy Meal"

Der Streit der vergangenen Jahre scheint vergessen: Taylor Swift (29, "ME!") und Katy Perry (34, "365") feiern in Swifts neuem Musikvideo zu ihrer Single "You Need To Calm Down" nun auch offiziell Versöhnung. Die 29-Jährige lud ihre einstige Rivalin - neben vielen anderen prominenten Cameo-Auftritten - ein, in ihrem Videoclip mitzuwirken. In opulenten Fastfood-Kostümen - Swift als Portion Pommes und Perry als riesiger Hamburger - umarmen sich die beiden am Ende. Ein besonderer Moment, den die blonde Sängerin auch auf Instagram festhielt.