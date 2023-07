Mit mehr als 252 Millionen verkauften Tonträgern gehört Taylor Swift zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern der heutigen Zeit. Erst im vergangenen Jahr belegte sie alle zehn Plätze der US-Top-Ten-Charts gleichzeitig, ihr Album "Midnights" wurde auf dem Musik-Streaming-Dienst Spotify innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor. Und ihre Erfolgssträhne nimmt nicht ab: Derzeit dominiert der Ticketverkauf ihrer 2024 geplanten "The Eras"-Tour die Schlagzeilen.

Denn obwohl der Vorverkauf ihrer Tickets für den Europa-Part der Tour nur für ausgewählte, registrierte Fans zugänglich ist, ist der Ansturm auf die heiß umkämpften Tickets in manchen Ländern so groß gewesen, dass er gestoppt werden musste – eine Überlastung des Ticketsystems, wie es bereits ein Jahr zuvor in den USA stattfand.

Der Hype um Taylor Swift sprengt jegliche Dimension

Doch Ausnahmezustand herrscht derzeit nicht nur bei den Millionen an "Swifties" weltweit, die darauf hoffen, an ein Ticket für eines der insgesamt 131 Konzerte zu gelangen, sondern auch bei der lokalen Wirtschaft – wenn auch im positiven Sinne. Denn bereits bei den aktuell stattfindenden "The Eras"-Konzerten in verschiedenen US-Städten hat die Tournee nachhaltig zum lokalen Wirtschaftswachstum beigetragen. Wie das Common Sense Institute berichte, könnte "die gesamte Tournee von Taylor Swift in den USA Verbraucherausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar generieren." Das entspreche mehr als das BIP von 35 Ländern.

Man kann also durchaus behaupten, dass alles, was die "Anti-Hero"-Sängerin in die Hand nimmt, zu Gold wird. Taylor Swift hat es geschafft. Sie steht ganz oben auf der Karriereleiter und blickt auf einen einzigartigen Werdegang zurück, mit dem sie Musikgeschichte schreibt. Ihr Schlüssel zum Erfolg: jede Menge Talent, reichlich Mut und ein wahnsinniger Ehrgeiz.

Das Leben von Taylor Swift samt ihrer wichtigsten Meilensteine sehen Sie in der Fotogalerie oben.

