Travis Kelce ist extra nach Argentinien gereist, um sich ein Konzert von Taylor Swift anzusehen. Die änderte für ihren neuen Freund kurzerhand eine Zeile ihres Hits "Karma".

Lange Zeit war nicht klar, ob die Liaison zwischen Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce ein PR-Scherz ist. Für so manchen Skeptiker wirkte die öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung zu inszeniert. Wer jedoch besonders Swift kennt, weiß, dass sie bereits in der Vergangenheit stolz ihre neue Beziehungen in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind.

Taylor Swift ändert Song-Zeile für Travis Kelce

Kelce nutzte seine Football-Pause, um für Swift nach Argentinien zu reisen. In Buenos Aires trat die Musikerin vor Tausenden von Fans auf – und im VIP-Zelt lauschte Kelce angeregt an der Seite von Swifts Vater. Für völlige Ekstase sorgte Swift, als sie kurzerhand eine Zeile ihres Mega-Hits "Karma" änderte.

Aus "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" machte sie "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me". Kelce spielt für die Kansas City Chiefs, in den vergangenen Wochen hatte sich Swift gleich mehrere Spiele seiner Mannschaft live angesehen.

Doch damit nicht genug an Liebesbeweisen. Nachdem sich die Sängerin unter tosendem Applaus von ihren Fans verabschiedet hatte, lief sie schnurstraks auf Kelce zu, der sie am Bühnenrand im Empfang nahm und begeistert küsste. Auf mehreren Fan-Aufnahmen ist die Szene zu sehen. Lange Zeit bleibt dem Paar in Südamerika allerdings nicht. Kelces Mannschaft trainiert am Montag, spätestens dann wird er zurück in den USA sein müssen.

Gerüchte seit Sommer

Seit dem Sommer thematisierte der NFL-Supertar sein Faible für Swift. In seinem Podcast "New Heights", sprach er mit seinem Bruder Jason Kelce (der ebenfalls Footballspieler ist) über seinen Besuch bei einem Swift-Konzert. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss", sagte er Ende Juli. Er sei deshalb etwas verletzt gewesen, weil er ihr "nicht eines der Armbänder überreichen konnte, die ich für sie gemacht habe", so Kelce. Immer wieder erwähnte er sie in kurzen Social-Media-Clips und Interviews, bis Swift tatsächlich bei einem seiner Spiele auftauchte und so die Gerüchteküche selbst anheizte.

