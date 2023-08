Tickets für Taylor Swifts Konzerte zu bekommen, gestaltet sich für Fans äußerst schwierig. Jetzt ist die Sängerin der Bitte von Justin Trudeau nachgekommen und ihre Tour erweitert.

Eine Bitte des kanadischen Premierministers Justin Trudeau hat US-Popstar Taylor Swift offenbar dazu veranlasst, ihre Welttournee um mehrere Auftritte in Kanada zu erweitern.

Taylor Swift kommt Bitte von Justin Trudeau nach

Swift werde während ihrer "Eras"-Tour zusätzlich sechs Konzerte in Kanadas größter Stadt Toronto geben, erklärte das kanadische Telekommunikationsunternehmen Rogers Communications, das die Konzerte sponsort, am Donnerstag (Ortsszeit). Die Tickets für die Auftritte im November 2024 würden bald in den Verkauf gehen, hieß es weiter. Ursprünglich waren keine Konzerte in Kanada geplant gewesen.

"Ich weiß, dass viele (...) in Kanada dich liebend gerne sehen würden", hatte Trudeau im vergangenen Monat im Onlinedienst X, der vorher Twitter hieß, geschrieben. "Beschere uns keinen weiteren grausamen Sommer", fügte er hinzu - und nahm damit Bezug auf Swifts Song "Cruel Summer".

Konzerte im November

Diese Bitte konnte die Sängerin Trudeau offenbar nicht abschlagen: "Miami, New Orleans, Indy und Toronto: Die 'Eras'-Tournee führt 2024 zu euch", schrieb Swift auf Instagram. Die Konzerte in Toronto sollen demnach vom 14. bis 16. und vom 21. bis 23. November 2024 stattfinden.

Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte und hat mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. Ihre bereits ausverkaufte "Eras"-Tournee wird sie im Sommer 2024 auch nach Deutschland führen.