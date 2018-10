Taylor Swift war die Rekord-Gewinnerin des Abends. Bei den American Music Awards räumte die 28-jährige Pop-Queen zum vierten Mal in Folge den Titel "Künstler des Jahres" ab. Das war vorher noch niemandem gelungen. Ihre Konkurrenten, darunter Ed Sheeran und Drake, hatten das Nachsehen. Über die Auszeichnungen würden die Menschen im Land abstimmen, sagte Swift bei der Gala in Los Angeles am Dienstagabend. "Und ihr wisst, was man noch wählen kann: den Kongress am 6. November. Geht raus und wählt", sagte Swift, die nach eigenen Worten für die Demokraten stimmen will. Swift, die selbst die Demokraten wählen wir, bekam noch drei weitere Preisee: "Beste Pop-Künstlerin", "Beste Tour"und "Bestes Album". Buchstäblich kaum fassen konnte Camila Cabello ihr Glück. Die kubanischstämmige Sängerin heimste ebefalls vier Trophäen ein, unter anderem in der Kategorie "Bester Newcomer". Als bester männlicher Rock- und Pop-Künstler wurde Post Malone ausgezeichnet, in der Kategorie Soul R&B konnte Khalid punkten. Und die schwangere Countrysängerin Carrie Underwood konnte in diesem Jahr ihren 13. American Music Award Auf der Showbühne gaben sich Newcomer wie Cardi B mit Showgranden wie Mariah Carey ein Stelldichein. Und auch bewegender Abschied prägte die Gala am Dienstagabend: Gladys Knight zollte Aretha Franklin Tribut - die Queen of Soul war im August im Alter von 76 Jahren gestorben.