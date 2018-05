Taylor Swift (28, "Shake It Off") hat gerade alle Hände voll zu tun. In zwei Tagen beginnt ihre große "Reputation"-Stadiontour, die sie sieben Monate lang durch die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, England und Irland führen wird. Dennoch scheint sich die Sängerin Zeit für die wichtigen Dinge und vor allem für ihre Fans zu nehmen. Inmitten ihres Tournee-Stresses stattete sie am gestrigen Samstag einem kleinen Mädchen namens Isabella McCune (8) einen Besuch ab - im Krankenhaus.

Die Achtjährige erlitt bei einem Unfall schwere Verbrennungen und wird daher im Arizona Burn Center in Phoenix behandelt. Swifts große Tournee-Eröffnung am 8. Mai verpasst sie. In einer Video-Botschaft aus dem Krankenbett, veröffentlicht von "azcentral.com", bittet Isabella die Sängerin: "Ich habe gehört, dass du hier bist und wollte dich besuchen, aber vielleicht kannst du mich besuchen." Mit Erfolg. Swift fasste sich ein Herz und kam der Bitte ihres kleinen Fans nach, wie weitere Aufnahmen auf der Seite zeigen. Es wurde gedrückt, geredet und jede Menge Fotos geschossen.