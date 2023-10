Taylor Swift löste mit ihrem Konzertfilm "The Eras Tour" einen Ansturm auf die Kinos aus. In den USA spülte er schon am ersten Wochenende 95 bis 97 Millionen Dollar in die Kassen. Das ist mit Abstand das größte Einspielergebnis aller Zeiten für einen Konzertfilm.

US-Sängerin Taylor Swift erobert mit ihrer Musik jetzt auch die Leinwand und bricht auch hier wieder einen Rekord. Wie das Promiportal "People" und die Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Zahlen der weltgrößten Kinokette AMC berichteten, spielte ihr Konzertfilm "The Eras Tour" am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar in Nordamerika ein.

Demnach übertraf der Film gleich zu Beginn den bislang erfolgreichsten Konzertfilm "Never Say Never" (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber, der insgesamt 73 Millionen Dollar einbrachte. Und wenn der Film bei der Veröffentlichung der Gesamteinspielergebnisse am Montag das obere Ende der Prognosen erreicht, könnte er das größte Oktober-Eröffnungsergebnis aller Zeiten sein. Der zu übertreffende Film ist "Joker", der 2019 mit 96,2 Millionen Dollar startete.

Taylor Swift: Konzertfilm "The Eras Tour" feierte Mittwoch Premiere

"Taylor Swift: The Eras Tour" ist eine gefilmte Version von Swifts Konzert und enthält weder Interviews noch Aufnahmen von hinter den Kulissen. Zielgruppe sind Fans, die keine Karten für die ausverkaufte Tournee ergattern konnten oder das Konzert ein weiteres Mal erleben wollen. Die US-Kinokette AMC ermunterte Besucher, mit der üblichen Kino-Etikette zu brechen und während der Vorführungen mitzusingen, Selfies zu machen und zu tanzen, um eine richtige Konzert-Atmosphäre zu schaffen.

Swift, die den Film produziert hat, umging das System der Hollywood-Studios, um den Film zu vertreiben und schloss einen Vertrag direkt mit AMC ab, dem größten Verleihunternehmen in den Vereinigten Staaten. Mit ihren 274 Millionen Instagram-Followern brauchte Swift kaum eine traditionelle Marketingkampagne, um den Film bekannt zu machen Die Premiere wurde am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles gefeiert.

Kurz zuvor hatte sie über die sozialen Medien verkündet, dass der Film wegen der großen Nachfrage nun schon am Donnerstag, einen Tag früher als geplant, in Nordamerika anlaufen werde. Ab Freitag sei der Film dann weltweit in 90 Ländern zu sehen, schrieb Swift auf Instagram. Sie bedankte sich bei den Fans, die den Film unbedingt sehen wollten.

Die Sängerin ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe soll im Mai 2024 in Paris beginnen. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.