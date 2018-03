"Ich habe schon sehr lang darauf gewartet, es euch zu erzählen: Die Eröffnungsacts für meine Reputation-Tour sind Charli XCX und Camila Cabello."

Fans können es kaum erwarten: Am 8. Mai startet Taylor Swifts (28, "End Game") Stadiontour, die sie nach mehreren Shows in Nordamerika und drei Konzerten in Europa bis nach Australien und Neuseeland führen wird. Mit von der Partie sind auch zwei hochkarätige Opening-Acts, die die Sängerin auf ihrer Welttournee begleiten werden: Charli XCX und Camila Cabello, wie Swift in einem Twitter-Clip enthüllte. "Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, euch geht es genauso und ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen", freute sich die 28-Jährige.