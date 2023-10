Taylor Swift tuschelt mit Travis Kelces Mutter und heizt die Gerüchte weiter an

Sie hat es schon wieder getan: Taylor Swift wohnte am Donnerstag einem Spiel der Kansas City Chiefs bei – und verstand sich in der VIP-Loge mit Travis Kelces Mutter Donna demonstrativ gut.

Auf den Fotos wirken Taylor Swift und Donna Kelce ganz harmonisch. Sie tuscheln, lachen, fiebern mit und jubeln gemeinsam. Fast wie Mutter und Tochter. Oder eher wie Schwiegermutter und Tochter. Was das Verhältnis vielleicht besser beschreibt. Denn seit einiger Zeit wird über eine Beziehung zwischen Swift und Kelces Sohn, Football-Star Travis Kelce gemunkelt.

Die Musikerin selbst hatte diese Gerüchte befeuert, mit ihrer wiederholten demonstrativen Anwesenheit in der VIP-Loge der Kansas City Chiefs. Dort spielt eben jeder Travis Kelce, mit dessen Mutter sich Taylor Swift so demonstrativ gut versteht.

Taylor Swift erschien ohne Begleitung auf der Filmpremiere

An diesem Donnerstag lief Travis gegen die Denver Broncos auf, sein Team gewann mit 19:8 gegen die Gäste aus Colorado. Taylor hatte also Grund zum Jubeln. Auch sonst läuft es gut für die 33-Jährige: An diesem Donnerstag ist auch ihr Konzertfilm "The Eras Tour" über ihre noch laufende Welttournee in den Kinos gestartet – und das Interesse daran ist gewaltig. Im Vorfeld sind bereits Tickets für rund 100 Millionen Dollar verkauft worden.

Zur Premiere war Taylor Swift selbst am Mittwochabend in Los Angeles erschienen. Allerdings alleine, ohne einen Mann an ihrer Seite – was bei vielen Fans bereits zu heftiger Schnappatmung führte und die Frage auslöste, ob zwischen Taylor und Travis bereit alles aus sei.

Doch sollte es tatsächlich eine Beziehung geben, so habe die beiden sie bislang noch nicht öffentlich gemacht. Es gibt keine Fotos von der Musikerin und dem Football-Star als Paar. Zudem dürfte es Travis Kelce als Hochleistungssportler kaum möglich sein, unter der Woche zu Filmevents zu jetten.

So warten Fans weiter auf die offizielle Bestätigung dieser Beziehung und müssen sich so lange mit den Bildern aus der VIP-Loge begnügen. Die lassen zumindest einen Schluss zu: Taylor Swift und Donna Kelce – die mögen sich.