von Laura Stunz Taylor Swifts Liste an Verehrern ist lang. Kurz nach der Trennung von Joe Alwyn soll die Sängerin bereits mit einem neuen Liebhaber anbandeln. Dieser hat die Gerüchte um eine mögliche Liebschaft jetzt weiter angeheizt.

Männer gab es im Leben von Taylor Swift schon so einige. Das zeigen nicht nur ihre zahlreichen Liebessongs, in denen sie mit ihren Verflossenen regelmäßig abrechnet. Erst kürzlich hatte sich die 33-Jährige von Schauspieler Joe Alwyn getrennt, kurz darauf soll sie schon den nächsten an der Angel haben. Spanische Medien dichten dem Megastar eine Liaison mit Profi-Rennfahrer Fernando Alonso an.

Alonso reagiert auf Liebesgerüchte

Angeblich sollen sich die Sängerin und der Sportler seit etwa einer Woche treffen, bislang sei es aber noch nichts "Ernstes". Dazu geäußert hat sich die Sängerin, die sich seit Mitte März auf Tour befindet, bislang nicht. Anders als Alonso, dem die Gerüchte scheinbar mächtig Spaß machen. So sehr, dass er die Gerüchteküche weiter zum Brodeln bringt.

Im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass sich Sängerin Taylor Swift und ihre Freund Joe Alwyn heimlich verlobt haben sollen. Doch statt einer Hochzeit folgte nun offenbar die Trennung des Paares. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Nach sechs gemeinsamen Jahren sollen sich Swift und Alwyn auseinandergelebt haben und die Trennung freundschaftlich erfolgt sein.

In einem TikTok zeigt sich der 41-Jährige, wie er auf einem Stuhl sitzt, durch sein Handy scrollt und im Hintergrund Swifts Song "Karma" läuft. Kurz vor Ende des Clips blickt der Sportler von seinem Handy hoch und zwinkert verschmitzt in die Kamera. Mittlerweile hat das Video mehr als 3,6 Millionen Aufrufe und zahlreiche Kommentare, die sich über die Provokation Alonsos lustig machen. "Er weiß, dass wir es wissen", schreibt ein Nutzer. Ein anderer sagt: "Moment, glaubt ihr, er hat von den Gerüchten gehört."

Taylor Swift und Fernando Alonso: Seit kurzem wieder single

Was Alonso mit dem Kurzclip ausdrücken möchte, bleibt wohl sein Geheimnis. Und es dürfte wohl nicht allzu lange dauern, bis seine viral gegangene Reaktion auch Swift selbst erreicht. Der Rennfahrer trennte sich erst kürzlich von der österreichischen Moderatorin Andrea Schlager.

"Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist", gab das Paar im April auf Instagram bekannt. Weiter heißt es: "Wir hatten das Glück, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben, und das wird auch weiterhin so bleiben, aber in einer anderen Form."