Sängerin Taylor Swift und ihr Freund, der britischen Schauspieler Joe Alwyn, sollen sich nach sechs gemeinsamen Jahren einvernehmlich getrennt haben. Das berichten übereinstimmend verschiedene US-Medien. In den vergangenen Jahren hatten Swift und Alwyn ihre Beziehung sehr privat gehalten und keine gemeinsamen Auftritte auf dem roten Teppich absolviert. "Ich habe mich in jemanden verliebt, der ein wunderbar normales, ausgeglichenes Leben führte", sagte Swift in ihrer Doku "Miss Americana", die 2020 bei Netflix erschienen ist. Alwyn war zwei Jahre jünger als Swift und steuerte unter dem Pseudonym William Bowery Songs für ihre Alben "Evermore", "Folklore" und "Midnights" bei. Aktuell ist die 33-Jährige mit ihren neuen Songs auf US-Tour – die perfekte Ablenkung für möglichen Liebeskummer.

Vor der Beziehung zu Alwyn verlief Swifts Liebesleben oft nicht so diskret. Die Sängerin ist dafür bekannt, dass ihre Songs von ihren Beziehungen und Trennungen handeln. So sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel entstanden, denn die Amerikanerin hatte schon mehrere prominente Männer an ihrer Seite. Meist hielten die Verbindungen jedoch nur wenige Monate. Ein Überblick, mit wem Swift vor Joe Alwyn liiert war.