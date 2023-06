Taylor Swift ist nach nur einem Monat Beziehung mit Musiker Matty Healy offenbar wieder Single. Überraschend sei das aber nicht.

Nach rund einem gemeinsamen Monat soll zwischen Weltstar Taylor Swift (33) und The-1975-Musiker Matty Healy (34) schon wieder alles aus und vorbei sein. Das berichten mehrere US-Seiten wie "Page Six" und "TMZ" und berufen ich dabei jeweils auf Aussagen aus dem nahen Umfeld der beiden. Erstgenannte Seite will inzwischen auch den Grund für das Liebes-Aus in Erfahrung gebracht haben - demnach war die Beziehung offenbar nie als etwas Ernstes ausgelegt.

"Jeder, der sie wirklich kennt, hatte gesagt, dass es einfach eine lustige, gute Zeit" für Swift war. "Es hat so lange gehalten, wie es sollte und ist nun keine große Sache, nachdem es vorbei ist." Die nicht genannte Quelle ist sich sicher: "Darüber wird sie kein Album schreiben." Es sei einfach eine Sommer-Romanze gewesen, nicht mehr. Demnach könne Swift inzwischen schlichtweg keine Turtelei mehr haben, "ohne dass die Presse sie sofort mit der Person verheiratet".

Sie kam aus einer langen Beziehung

Swift habe nach ihrer langjährigen Beziehung zu Joe Alwyn (32), die im April dieses Jahres in die Brüche gegangen sein soll, einfach eine gute Zeit verbringen wollen. Folglich sei das Liebes-Aus mit Healy im Grunde gar keine Trennung. "Es ist eine natürliche Entwicklung einer lustigen kleinen Sache, deren Zeit nun vorbei ist."

Erstmals kamen Anfang Mai 2023 Gerüchte auf, dass Swift und Healy ein Paar sein sollen. Danach seien die beiden sich innig küssend in New York City gesichtet worden.