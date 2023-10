Taylor Swift und Travis Kelce am Sonntag nach ihrem Abendessen im Restaurant "The Waverly Inn"

Waren Taylor Swifts Besuche bei Travis Kelces Football-Spielen nicht schon ein ausreichender Beweis, dürfte mit diesem Wochenende alles besiegelt sein. Die Sängerin und der Sportler sind ein Paar – und zeigten das in New York ganz öffentlich.

Ist es ein PR-Gag oder ist doch wahre Liebe zwischen Taylor Swift und Travis Kelce? Das vergangene Wochenende in New York dürfte die Frage beantworten. Am Samstag hatte Swift einen kurzen Gast-Auftritt in der Comedy-Show "Saturday Night Live", um ihre Freundin und Kollegin Ice Spice zu unterstützen. Auch Kelce war vor Ort und Teil einiger Witze. Vorher hatten die beiden gemeinsam ein Abendessen im Szene-Restaurant "Nobu" genossen. Fotografen lichteten sie auf dem Weg zu dem Hotspot ab. Händchen haltend und gut sichtbar für die umstehenden Paparazzi.

Taylor Swift und Travis Kelce: Es ist offiziell

Bei der After-Party zu "SNL" im New Yorker Restaurant Catch Steak erschienen die beiden ebenfalls gemeinsam. "Sie umarmten sich, redeten und küssten einander, und das auf dem Hauptplatz, wo die Kellner und die Leute vorbeigehen mussten. Sie kümmerten sich nicht darum und bewegten sich nicht", erzählte eine Quelle von vor Ort "Page Six". Doch damit endete das Liebes-Wochenende noch lange nicht.

Am Sonntagabend dinierten sie zusammen in einem von Swifts Lieblingsrestaurants in New York, dem "The Waverly Inn" im West Village. Erneut zeigten sie, wie gerne sie einander haben, hielten Händchen für die Fotografen und lächelten.

Mehrfach hat sich Swift in den vergangenen Wochen Spiele des Football-Stars angesehen, nachdem dieser in Interviews und Podcasts über sie geschwärmt und sie eingeladen hatte. Fans beider Lager fragten sich jedoch: Ist das alles vielleicht nur ein PR-Spiel? Immerhin machen Prominente normalerweise ein Geheimnis aus dem Beginn einer Beziehung.

PR-Spiel oder doch Liebe?

Theorien, was besonders Swift mit der Liaison bezwecken wolle, gab es einige. Weil sie sich ein Spiel von Kelces Mannschaft gegen die New York Jets ansah, spekulierten manche Skeptiker, sie wolle damit erreichen, dass man auf das Spiel komme, wenn man "Taylor Swift Jets" im Internet suche anstelle ihrer Vorliebe für Privatjets. Sie wolle nur Aufmerksamkeit für ihren Konzertfilm bekommen, der jüngst in den Kinos gestartet ist, so ein weiterer Vorwurf.

Das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass zwischen Swift und Kelce wohl wirklich mehr ist als nur ein PR-Gag. Gelohnt hat sich die Aufmerksamkeit für die Sängerin aber dennoch: Ihr Kinofilm spielte am ersten Wochenende in den USA und Kanada 96 Millionen Dollar ein.

