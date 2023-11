Taylor Swift und Travis Kelce haben mit einem Kuss ihre Liebe offiziell gemacht. Ein Insider verrät, dass sich alles "besonders" anfühle.

Die Beziehung von Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) wird die Popkultur aller Voraussicht nach wohl noch länger beschäftigen: Es sei "besonders", was die Turteltauben miteinander haben, wie ein Insider gegenüber "People" berichtet.

Ihre Pause von der Bühne hat Swift demnach vor allem mit dem 34-jährigen Sportler verbracht. Der Insider berichtet nun, dass Swift "eine großartige Pause" gehabt habe. Sie habe es geliebt, sich mit ihren Freundinnen auf den neuesten Stand zu bringen und hätte Spaß gehabt, Zeit mit Travis zu verbringen, heißt es.

Insider über Taylor Swift und Travis Kelce: "Es fühlt sich alles sehr besonders an"

"Er ist ein Gentleman", sagt die Quelle über den NFL-Star. "Er ist sehr auf seine Karriere konzentriert. Er hat eine großartige Beziehung zu seiner Familie. Er hat eine tolle Energie und Lebenseinstellung", berichtet der Insider weiter. Und fügt hinzu: "Es fühlt sich alles sehr besonders an."

Kelce ließ sich auch zu Swifts Auftritt in Buenos Aires am Samstag einfliegen, wo er sich das Konzert zusammen mit ihrem Vater vom VIP-Bereich aus ansah. Dabei hielt er an einer Stelle ein Schild in die Höhe, auf dem stand: "We will stay", also "Wir werden bleiben". Auf der Bühne bewies die Sängerin indes, dass sie auch in dieser Situation in Gedanken bei Kelce ist. So änderte sie kurzerhand eine Textzeile in Anspielung auf ihn.

In ihrem Song "Karma" sang sie an einer Stelle spontan: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me", zu Deutsch: "Karma ist, wenn der Typ von den Chiefs direkt zu mir nachhause kommt". Damit entlockte sie dem NFL-Star der Kansas City Chiefs ein breites Grinsen, während ihr Vater ihm anerkennend auf die Schulter klopfte. Swifts Familie scheint also auch schon an Bord zu sein - dafür spricht auch ein Schlüsselband der Chiefs, das Swifts Vater, Scott Kingsley Swift (71), während des Konzerts trug.

Video vom ersten öffentlichen Kuss geht viral

Damit nicht genug: Auf Fan-Videos ist zu sehen, wie Swift nach dem Konzert buchstäblich Richtung VIP-Zelt rannte, Kelce in die Arme fiel und ihn leidenschaftlich küsste. Es war der erste öffentliche Kuss der beiden, die Videos dazu gingen sofort viral.

Travis Kelce wurde erstmals im Juli bei einem Taylor-Swift-Konzert gesehen - was damals noch keine große Nummer war. Erst als Swift ihrerseits dem NFL-Star Ende September bei einem seiner Spiele zujubelte, ging das Interesse von Fans und Medien los. Seitdem hat sie drei weitere Spiele von Kelce besucht, einen Überraschungsauftritt mit ihm in einer Episode von "Saturday Night Live" hingelegt und wurde auf mehreren Dates mit ihm gesichtet.