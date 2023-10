Taylor Swift bandelt mit NFL-Spieler Travis Kelce an – und auf einmal interessieren sich auch die für American Football, die sonst mit dem Sport nichts anfangen konnten. Auf Social Media ist daraus ein witziger Trend entstanden.

Die angebliche Liaison zwischen Weltstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce sorgt noch immer für Furore. Am Wochenende schaute sich Swift erneut ein Spiel von Kelces Kansas City Chiefs an und brachte direkt ihre prominente Entourage mit. Blake Lively und Sophie Turner jubelten mit ihrer Freundin mit, und Ryan Reynolds und Hugh Jackman drückten ebenfalls den Chiefs die Daumen. Auch die NFL, die amerikanische Football-Liga, ist erfreut: Swift sorgt für Trikotverkäufe und einen regelrechten Internet-Hype.

Taylor Swift und Travis Kelce: Romanze löst Social-Media-Trend aus

In den sozialen Netzwerken ist die mögliche Liebe ein großes Thema und hat einen Trend gestartet. Immer mehr Frauen filmen sich dieser Tage dabei, wie sie ihre Partner auf die beiden Stars ansprechen. "Taylor Swift hat Travis Kelce bekannt gemacht", sagen sie zu ihren Freunden und filmen dabei. "Niemand wusste vorher, wer er ist", sticheln viele der Frauen. Dass sie damit ihre sportbegeisterten Partner herausfordern, wissen die Nutzerinnen natürlich.

Und so fallen die Reaktionen der Sportfans eindeutig aus. "Wie kann so viel Unsinn aus deinem Mund kommen?", reagiert einer der Männer sichtlich entrüstet auf die Aussage seiner Freundin. "Travis Kelce. Zweimaliger Super-Bowl-Champion. Einer der besten Tight Ends der NFL aller Zeiten", antwortet ein anderer ungläubig. "Korrekt. Und im Grunde anonym bis Taylor aufgetaucht ist", reizt es seine Freundin weiter aus.

Seit Wochen schon thematisiert der NFL-Supertar sein Faible für Swift. In seinem Podcast "New Heights", sprach er mit seinem Bruder Jason Kelce (der ebenfalls Footballspieler ist) über seinen Besuch bei einem Swift-Konzert. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss", sagte er Ende Juli. Er sei deshalb etwas verletzt gewesen, weil er ihr "nicht eines der Armbänder überreichen konnte, die ich für sie gemacht habe", so Kelce. Immer wieder erwähnte er sie in kurzen Social-Media-Clips und Interviews, bis Swift tatsächlich bei einem seiner Spiele auftauchte.

Ob die beiden wirklich liiert sind oder sich nur einen Spaß erlauben, bleibt abzuwarten. Eines ist jedenfalls schon jetzt sicher: Die NFL hat einige neue Fans in ihren Reihen. Auch wenn diese von Football keine Ahnung haben.

