Am Sonntag schaute sich Taylor Swift ein Football-Spiel an. Eigentlich keine besondere Nachricht, wäre auf dem Feld nicht Travis Kelce gewesen. Der Star der Kansas City Chiefs hatte in der Vergangenheit öfters über seine Gefühle für Swift gesprochen – und so die Gerüchteküche angeheizt.

Taylor Swift hat einen neuen Freund – oder doch nicht? Am Sonntag besuchte die Musikerin ein Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears und nahm Platz in einer der Ehrenlogen. Neben ihr die Mutter von Chiefs-Star Travis Kelce. Sie trug die Farben des Teams, jubelte frenetisch, als Kelce einen Touchdown erzielte und feuerte ihn von der Tribüne aus an. Anschließend wurden Kelce und Swift in den Gängen der Arena gesehen, auch davon kursiert ein Clip im Netz.

Taylor Swift und Travis Kelce: Wer ist der Sportler

Ob die beiden tatsächlich liiert sind, steht zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Seit Wochen schon thematisiert der NFL-Supertar sein Faible für Swift. In seinem Podcast "New Heights", sprach er mit seinem Bruder Jason Kelce (der ebenfalls Footballspieler ist) über seinen Besuch bei einem Swift-Konzert. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss", sagte er Ende Juli. Er sei deshalb etwas verletzt gewesen, weil er ihr "nicht eines der Armbänder überreichen konnte, die ich für sie gemacht habe", so Kelce.

Ein eher schnoddriger Kommentar, der jedoch die Gerüchte um die beiden erst so richtig ins Rollen brachte. Immer wieder äußerte sich der Sportler zu seinen Gefühlen für die Musikerin, spielte darauf an, dass die beiden miteinander in Kontakt seien. Außerdem lud er sie zu einem seiner Spiele ein. In einem Social-Media-Clip sagte er außerdem, Taylor Swift sei sein Promi-Schwarm gewesen.

Dass Swift jetzt tatsächlich eines seiner Spiele besuchte und sogar neben seiner Mutter Donna Platz nahm, sorgte bei vielen "Swifties" für Furore. "Diese Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce wird unsere Nation zusammenführen. Ich kann es spüren", so ein User scherzhaft unter einem der Clips bei TikTok. "Das wird entweder ein Märchen-Ende oder das beste Album aller Zeiten", kommentierte ein Fan.

Taylor Swift ist dafür bekannt, über ihre Männer-Geschichten Songs zu schreiben. Nach dem Football-Match wurden Swift und Kelce gemeinsam in seinem Auto gesehen, angeblich gingen sie sogar gemeinsam essen. Ob es sich wirklich um den Beginn einer neuen Liebe handelt oder nur einen öffentlich inszenierten Flirt, wird sich zeigen. Oder eben zu hören sein – im nächsten Album.

