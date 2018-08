Herzogin Meghan (37) hat mit ihrer Nominierung für die Teen Choice Awards 2018 Geschichte geschrieben. Das schaffte vor ihr noch kein Royal. Doch den Preis als "Choice Style Icon" schnappte ihr jemand anderes vor der Nase weg: Sänger Harry Styles (24, "Sign of the Times"). Doch nicht nur er konnte sich über eine Auszeichnung freuen.

Posthume Ehrung für Carrie Fisher

Nicht nur an den Kinokassen dominierten die Superhelden die erste Hälfte des Jahres. "Avengers: Infinity War" ist der "Choice Action Movie", "Black Panther" der "Choice Sci-Fi Movie". Außerdem schnappten sich Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth und Letitia Wright die Darstellerpreise. Auch "Greatest Showman" überzeugte die Teenies: Das Musical mit Hugh Jackman (49) in der Hauptrolle setzte sich als "Choice Drama Movie" durch. Zudem wurden Zac Efron und Zendaya für ihre Leistungen ausgezeichnet - auch als "Choice Movie Ship", sozusagen als beliebtestes Filmpärchen.

Den Titel als "Choice Comedy Movie" räumte "Love, Simon" ab, Hauptdarsteller Nick Robinson (23) wird als "Choice Breakout Movie Star" gefeiert. Der "Choice Summer Movie" ist "Die Unglaublichen 2", der in Deutschland am 27. September anläuft. Michael B. Jordan (31) hat sich mit seiner Rolle in "Black Panther" als "Bester Bösewicht" durchgesetzt. Eine besondere Ehre wurde zudem Carrie Fisher (1956-2016) zuteil. Sie gewann posthum in der Kategorie "Choice Fantasy Movie Actress" für ihre letzte Rolle in "Star Wars: Die letzten Jedi".

"Riverdale"-Stars sahnen ab

In den TV-Kategorien gab es hingegen kein Vorbeikommen an der Netflix-Serie "Riverdale". Neben dem Preis als "Choice Drama TV Show" durften sich Cole Sprouse und Lili Reinhart über mehrere Preise freuen. Sie bekamen neben den klassischen Darstellerpreisen das Surfbrett als "Choice TV Ship" und "Choice Liplock". Die beiden Schauspieler sind nicht nur vor der Kamera ein Paar, sondern auch privat liiert.

Besondere Freude herrschte zudem beim Cast der Serie "Shadowhunters", die nach drei Staffeln eingestellt wird. Sie wurde als "Choice Sci-Fi/Fantasy TV Show" ausgezeichnet und Matthew Daddario (30) erhielt den Preis als "Choice Sci-Fi/Fantasy TV Actor". Sein weibliches Pendant ist "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (14).

Nicht nur in der Kinowelt begeistern Superhelden: "The Flash" setzte sich als "Choice Action TV Show" durch, Hauptdarsteller Grant Gustin als "Choice Action TV Actor" und "Supergirl" Melissa Benoist als "Choice Action TV Actress". Dauerbrenner "The Big Bang Theory" wurde zudem als "Choice Comedy TV Show" geehrt - und die Kultsitcom "Friends" als "Choice Throwback TV Show"!

Weitere Preise

Harry Styles' ehemaliger One-Direction-Kollege Louis Tomlinson (26) setzte sich im Musikbereich zum Beispiel als "Choice Male Artist" durch, Camila Cabello (21) bei den Damen. Sie wurde - wie Shawn Mendes (20) bei den Herren - auch als "Choice Summer Female Artist" geehrt. Von Shawn Mendes stammt der Hit "In My Blood", der "Choice Pop Song". Den "Choice Summer Song" lieferte mit "Back To You" Selena Gomez (26). Sie wurde zudem als "Choice Instagrammer" ausgewählt. Kein Wunder mit 140 Millionen Abonnenten!

"Choice Snapchatter" ist hingegen Popstar Ariana Grande (25) und "Choice Twit" ist Schauspielerin Anna Kendrick (33), die sich in ihrer Dankesrede tierisch freute, dass sie sich gegen Ryan Reynolds (41) durchgesetzt hat.